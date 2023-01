Castrocaro, l’Avis ha 15 nuovi donatori

La sezione Avis di Castrocaro Terme e Terra del Sole inaugura il 2023 con la tradizionale assemblea annuale. Un momento di riflessione sulla stagione conclusa e l’occasione per proiettarsi nel futuro. Questa mattina alle 9.45 nella chiesa di Pieve Salutare don Urbano Tedaldi celebrerà la santa Messa in memoria di tutti i soci e sostenitori defunti mentre alle 11 la Locanda dei fondi di Dovadola ospiterà l’incontro degli iscritti al sodalizio.

Il 2022 si è chiuso con ottimi numeri, come sottolinea il presidente dell’associazione, Roberto Pizzigati. "Abbiamo registrato un buon risultato – dichiara il leader della ‘Donato Donatini’ –. Abbiamo accolto 15 nuovi donatori e oggi la nostra sezione conta 247 soci di cui 235 donatori e 12 collaboratori. I nuovi soci sono 25 mentre 10 sono quelli dimessi". Stabile il numero delle donazioni rispetto al 2021. "Sono state 470, una in meno dell’anno precedente; abbiamo mantenuto la media pro capite di 2 donazioni". Già pianificato il calendario degli eventi del 2023. "In programma un incontro coi ragazzi delle classi terze della scuola media, quattro serate dell’ottava edizione de ‘I Mercoledì della Salute e della Prevenzione’ nel Palazzo pretorio di Terra del Sole e da giugno ripartiremo con le tradizionali camminate notturne". Nel corso dell’assemblea verranno premiati i donatori che hanno raggiunto un numero rilevante di atti di generosità. Mafalda Cicognani riceverà il distintivo oro con rubino; Pamela Savorani, Eugenio Castelletti, Anna Maria Montanari, Marzia Landi, Mattia Pizzigati, Agnese Liverani e Antonio Samorì saranno omaggiati del distintivo in oro; riconoscimento in argento dorato per Luciano Carcione, Gregorio Farolfi, Federica Conficoni, Lisa Gattella, Serhiy Deymundt, Enrico Nanni; tributo in argento per Roberto Agnoletti, Riccardo Magalotti, Federica Betti, Martina Piazza, Gaia Cacciatore, Mario Piovaccari, Cristian Elia, Luca Scotti, Giulio Farolfi, Claudio Viroli, Marica Lombini, Antonietta Longo e Luca Visani; distintivo in rame a Marco Bertaccini, Massimo Martelli, Matteo Fabbri, Hammadi Navarro, Luca Fabretti, Brian Petrini, Andrea Finotto, William Sanzani, Andrea Gatta, Enrico Tassinari. Pizzigati rivolge un "ringraziamento a tutti i donatori e ai collaboratori che assieme contribuiscono al buon andamento della sezione".

Francesca Miccoli