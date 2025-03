Castrocaro, l’ultimo atto di ‘Poetico’

La millenaria fortezza di Castrocaro si fa teatro per ospitare l’ultimo dei cinque appuntamenti di ’Poetico, Festival della Poesia d’autore’, rassegna culturale organizzata da Metropolis e Teatro delle forchette. Un’iniziativa volta a celebrare la poesia moderna e i migliori autori dello scenario letterario nazionale ‘calati’ in luoghi significativi dei territori coinvolti nel progetto.

Giovedì alle 18 il maniero sulla rupe ospiterà il monologo di Gian Ruggero Manzoni, già protagonista lo scorso dicembre di una performance nelle carceri del Palazzo pretorio, dove i rei venivano detenuti in attesa dell’esecuzione capitale. "Un’interpretazione che ha portato la poesia, la cultura e la riflessione sull’uomo in un luogo angusto in cui si sono verificate nella storia le più terribili espressioni di violenza, coercizione e autoritarismo umano – spiega il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi –. La poesia è il linguaggio universale più adatto per elevare quei luoghi: nel XVIII secolo il Granducato di Toscana fu il primo stato ad abolire la pena di morte".

La registrazione multimediale di quel monologo di dicembre, dedicato a Ezra Pound e intitolato ‘Per colui che è’, si potrà apprezzare sui canali social del Comune e delle Pro loco, in occasione della rassegna Tesori Aperti, in programma a fine aprile. Il prossimo monologo invece sarà l’ultimo atto di Poetico: gli altri tre appuntamenti hanno coinvolto autori come Franco Arminio, Milo De Angelis e Silvia Bre, nei teatri Dragoni di Meldola e Verdi di Forlimpopoli.

"I due eventi di Terra del Sole e Castrocaro rappresentano al meglio la filosofia all’origine dell’idea di Poetico – spiega Marco Colonna, ideatore dell’evento e presidente di Metropolis –, ovvero riappropriarsi dei luoghi che hanno rappresentato la sofferenza dell’uomo attraverso la poesia, che è una forma di linguaggio e di comunicazione emozionale connaturato all’esperienza umana. E che in quei luoghi diventa parola sacra".

Un progetto artistico che è anche programma di promozione del territorio, che "come organizzatori chiediamo di sostenere in un’unica chiave di lettura, l’occasione per fare sinergia tra comuni, moltiplicando le opportunità di dialogo attraverso iniziative letterarie culturali di altissima qualità". L’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione (contattare Iat – Welcome room allo 0543.769631). Poetico è patrocinato dai Comuni di Forlì, Meldola e Forlimpopoli e, appunto, Castrocaro Terme e Terra del Sole, che hanno ospitato gli eventi, ed è sostenuto da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Accademia Perduta Romagna Teatri.