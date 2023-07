Castrocaro, Matilde Montanari in corsa per la finale del festival

"Non me lo aspettavo, sono felicissima". E’ un fiume in piena Matilde Montanari, 17enne forlivese ammessa all’ultimo step di audizioni che schiuderanno le porte della finale del 65° Festival di Castrocaro, il 22 settembre a Terra del Sole. Sabato la giovane sarà a Roma per provare a superare l’ostacolo estremo (assieme a lei ci sarà un’altra romagnola, Elena Cocchi): a staccare il biglietto saranno solo 8 dei 58 talenti sopravvissuti tra gli oltre 230 iscritti alla prima fase. "Sono già contenta anche perché in giuria ho incontrato Serena Brancale, la mia principale fonte di ispirazione! Se non fosse stata in commissione, avrei portato un suo pezzo".

Matilde vanta già una bacheca ricchissima di premi. "Sono molto ottimista – racconta –. La musica è la mia vita, fa bene al cuore. Non partecipo ai concorsi per diventare famosa. Alle audizioni mi sono esibita su un brano tratto da un musical: un inno a rialzarsi dopo una grande disgrazia. E così mi sono ritrovata a parlare della recente alluvione. E’ stato molto emozionante anche perché sia la Brancale che Fiat 131 (due dei tre giurati) sul finire della prova hanno canticchiato assieme a me!". Il prossimo provino andrà in scena 48 ore prima dei suoi 18 anni. "Superare anche questo turno sarebbe un bellissimo regalo". Iscritta al liceo musicale Canova, Matilde suona il basso elettrico (fucsia), fa parte di una band formata da 13 elementi, è speaker radiofonica a Radio Immaginaria e ha curato il progetto nazionale ‘Big fun, no trip’, che promuove il sano divertimento tra gli adolescenti, ideato "dopo che un amico era finito in coma etilico durante una serata in discoteca". Mille impegni che ne fanno una ‘scheggia impazzita’, per mutuare le parole della mamma, orgogliosa di questa figlia dai valori saldi, di ‘stampo antico’. Anche per via dei gusti musicali: "adoro Esperanza Spalding, Mia Martini, Aretha Franklin. Ma a Roma porterò un mio inedito. E a prescindere dall’esito, sarò strafelice".

Francesca Miccoli