Castrocaro, messa e fiorita per la patrona

Grande festa per la comunità parrocchiale di Castrocaro, che per tre giorni celebrerà la Madonna dei Fiori. Alle 18.30 di stasera i solenni rintocchi del Campanone, azionato a braccia dalla compagnia dei campanari solo in occasione delle principali ricorrenze civile e religiose, apriranno le celebrazioni. La devozione verso la Beata Vergine ha origini antichissime, viene fatta risalire intorno alla metà del Quattrocento anche se solo nel 1632 la liturgia venne istituzionalizzata attraverso un voto del Consiglio Comunale, in ringraziamento per lo scampato pericolo dalla peste. Il morbo colpì l’intera penisola, spopolandola. A Castrocaro, invece, si registrarono pochissimi decessi e gli abitanti attribuirono la salvezza all’intercessione della Vergine. Nei secoli a seguire i termali innalzarono preghiere e suppliche di ringraziamento per ogni pubblica necessità. In epoca moderna fu la nomina di don Adalberto Mambelli ad arciprete di Castrocaro (1956) a conferire nuova linfa alla festa patronale, che venne sviluppata su tre giorni e non più solo in occasione della domenica in Albis, ovvero la domenica che segue la Pasqua. Oggi alle 18 prima messa prefestiva mentre alle 21 la chiesa dei ss. Nicolò e Francesco ospiterà il concerto della Pink Orchestra Santa Cecilia, insieme al femminile nato in seno alla scuola di musica Rossini di Terra del Sole. L’ingresso è a offerta libera. Domattina alle 11 sarà celebrata la santa messa, accompagnata dai canti del gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole mentre alle 16 sono previste la celebrazione eucaristica e la processione con la fiorita dei bambini.