Castrocaro, ok alle scuole Via Conti, ponte riaperto

A Castrocaro Terme e Terra del Sole si torna lentamente alla normalità grazie al lavoro incessante di forze dell’ordine, tecnici comunali e volontari. Domani scuole aperte. Una ripresa legata anche al ripristino dell’energia elettrica su tutto il territorio comunale mentre la telefonia fissa e mobile continuano a funzionare a singhiozzo. Fortunatamente l’acqua è venuta a mancare solo per qualche ora nella giornata più critica; in ogni caso, chi avesse bisogno di un approvvigionamento può recarsi nel parcheggio Poggiolini antistante il Conad city, nella grande area attrezzata della Protezione Civile, dove è presente un’autobotte di Romagna Acque. "L’acqua – spiega il sindaco Francesco Billi – potrebbe uscire in modo irregolare dai rubinetti ma non risultano danneggiamenti alla rete dell’acquedotto nel nostro Comune". Sempre in via Cantarelli è stata allestita un’area di stoccaggio per la raccolta del materiale alluvionato. Il ponte di via Conti, chiuso per la rimozione dei detriti portati dalla fiumana, è stato riaperto e sarà percorribile quando non ci sono lavori in corso, resta invece inaccessibile per motivi di sicurezza il ponticello di Ladino. Chi avesse bisogno di aiuto per spalare può chiamare o scrivere al 348.7392441 per chiedere l’intervento dei volontari della Protezione Civile. Intanto, il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha indetto una raccolta fondi per l’emergenza alluvione: chi lo desidera, può effettuare una donazione utilizzando l’Iban IT 73 E 03069 13298 100000046060; le risorse verranno impiegate per l’acquisto di dotazioni e materiali utili alla Protezione civile per affrontare le emergenze locali. Al Conad City è disponibile il Wi-fi gratuito al pari della zona di viale Marconi 69 antistante l’abitazione di Monica Valentini, ragazza nota per altre iniziative benefiche. Ma sono davvero tante le persone che offrono ospitalità.

Annullato il saggio di fine anno dell’Accademia del Musical di Castrocaro, in programma oggi a Terra del Sole, oggi saranno chiusi l’ufficio di informazione e accoglienza turistica, la fortezza di Castrocaro e il Palazzo pretorio di Terra del Sole. Confermata nella cittadella la celebrazione della Festa della Madonna delle Grazie. Sulla pagina Facebook della parrocchia di Castrocaro è pubblicata la preghiera per chiedere il bel tempo.

Francesca Miccoli