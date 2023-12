Castrocaro, pacchetti benessere in regalo

‘Quest’anno metti sotto l’albero il benessere’ è lo slogan che accompagna la promozione dei pacchetti speciali proposti dalle Terme dell’Emilia - Romagna per le feste di Natale. Doni all’insegna del relax e dello star bene. Il Grand hotel di Castrocaro offre ad esempio il pacchetto ‘Christmas retreat’ che prevede, fino al 27 dicembre, tre notti con soggiorno in camera matrimoniale, colazione a buffet, aperitivo alla Cantina Quattrostelle, la cena di gala della Vigilia nel ristorante via Roma 2, tea time al bar Chini e numerosissimi trattamenti Spa con ingresso al percorso benessere della Health spa, a partire da 599 euro a persona. 100 euro in più per il pacchetto di Capodanno ‘new year’s eve’, riservato a chi trascorrerà tre notti nel periodo compreso dal 29 dicembre al 3 gennaio: previsti, tra l’altro, il gran galà di San Silvestro, il brunch del 1° gennaio, tantissimi trattamenti ed esperienze spa. E per chi vuole fare un regalo speciale a una persona cara, c’è sempre l’opportunità di acquistare un voucher. In occasione delle feste l’apertura delle Terme di Castrocaro subirà alcuni cambiamenti di orario: a Natale la spa termale Magiche Acque sarà accessibile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 mentre l’ultimo giorno del 2023 sarà aperta fino alle 17; per Capodanno orario continuato dalle 10 alle 20. Il centro di riabilitazione sarà chiuso dalle 12.30 di oggi al 7 gennaio; chiusura solo nelle giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno e dell’Epifania per il centro diagnostico avanzato. Fine di stagione infine allo stabilimento per le cure termali, che chiuderà alle 12.30 di domani per riaprire l’11 di febbraio. Per info e prenotazioni, Terme tel. web@termedicastrocaro.it, tel. 0543.767114; Grand Hotel grandhotel@termedicastrocaro.it, tel. 0543.412711.

f.m.