Castrocaro, piscine esterne e aperture serali: ecco le offerte

Parte ‘l’estate magica’ al parco delle Terme di Castrocaro e porta buone notizie per gli amanti del relax all’aria aperta e per chi desidera ritagliarsi qualche ora di benessere a distanza siderale dai ritmi della quotidianità, senza tuttavia dover macinare troppi chilometri. Da oggi sarà possibile accedere alle piscine esterne approfittando di due speciali offerte per la bella stagione: l’ingresso ‘all inclusive’ – che comprende l’uso di lettini, ombrelloni, accappatoio e telo oltre a un drink rinfrescante offerto dalla ‘casa’– avrà un costo di 27 euro mentre nelle serate di giovedì, venerdì e sabato ci si potrà immergere nelle benefiche acque di tradizione centenaria fino alle ore 23 acquistando il biglietto a partire dai 10 euro.

Chi lo desidera avrà inoltre l’opportunità di fare il pieno di benessere nella spa termale ‘Magiche Acque’ tra fontane, idromassaggi, biosauna e hammam aromatico e arricchire l’esperienza nell’area del percorso emozionale con docce con cromoterapia, sauna finlandese, bagno turco e vasca salina con diffusione sonora. In occasione dell’apertura serale nell’area esterna ci si potrà immergere non solo nelle vasche ma anche nel grande giardino per trascorrere una pausa romantica o conviviale alla luce del tramonto e sotto la volta celeste. Magari deliziando il palato con i freschi cocktail e le prelibatezze del bar Chiringuito.

Oggi e domani intanto prosegue il fine settimana celeste. Oggi dalle 17.30 visita guidata gratuita al Padiglione delle Feste (info: 0543.769631 350.5193970); già in mattinata (9-9.50 e 10-10.50) l’atrio circolare ospiterà due sessioni meditazione celestiale e yoga (0543.412711). Domani, infine via al ‘Celestial Sunday’, giornata dedicata all’armonia psico-fisica nella spa Magiche Acque.