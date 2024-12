Castrocaro punta su Miccio. Grand Hotel, menù di Cracco e festa pensata dal volto tv

Al Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro si profila l’inizio di una nuova era. Dopo il debutto dello chef stellato Carlo Cracco nella cucina del Grand Hotel, al timone del rinnovato ristorante ‘via Roma 2’ (‘by Carlo Cracco’, per l’appunto), martedì a fare l’ingresso ufficiale nel gotha delle professionalità al servizio di Longlife Formula srl e dell’amministratrice delegata Lucia Magnani sarà Enzo Miccio, il wedding planner preferito dai vip.

La festa di Capodanno in seno al monumentale edificio di età razionalista porterà infatti la firma di un volto noto delle tv: un appuntamento che si profila sospeso tra storia, raffinatezza e alta cucina. L’impareggiabile contesto, che vanta un ricco passato e un fascino architettonico unico, sarà parte integrante dell’esperienza: gli ospiti troveranno infatti un ambiente che unisce la dimensione storica, testimoniata dalle decorazioni e dall’architettura Art Déco, a un clima raccolto, intimo, ideale per una serata che non punta sul clamore, ma sulla qualità dei contenuti e sulla raffinatezza. Un evento che punta sulle qualità di Miccio e nobilitato dalla proposta gastronomica di alto profilo. La presenza fisica di Miccio e Cracco non viene confermata.

In tavola un menù gourmet di pesce impreziosito dalle eccellenze del territorio, interpretato secondo la visione culinaria del celebre chef. Si parte con un aperitivo di benvenuto che prevede tartelletta con emulsione all’aneto e salmerino, tartelletta curry e cozze Madeleine al salmone; si prosegue con l’amuse-bouche – una proposta dello chef dalle proporzioni molto contenute –, un finto pomodoro ripieno di gambero rosso e burrata Bignè, caprino, whisky e miele, pane fatto in casa con burro montato allo sciroppo d’acero e sale di Cervia. L’antipasto contempla cappuccino di astice, insalata russa e limone nero; quindi branzino, cavolo nero, uova di pesce e camomilla; ostrica, tonica e limone. Seguono un primo di risotto in concentrazione di zucca, battuto di scampi e bottarga, e un secondo di ricciola cotta e cruda, riduzione di vongole, cavolfiore arrosto e agrumi. Preludio al dolce, il pre-dessert a base di sorbetto al lampone con lamponi ghiacciati e meringa. Chiusura con cioccolatoso, variazione di cioccolato. A mezzanotte calici alzati con cotechino e lenticchie. Il tutto al costo di 250 euro a persona bevande escluse.

L’aspetto enologico avrà un ruolo importante: i vini sono quelli selezionati nella cantina del Grand Hotel, dove hanno cittadinanza le migliori produzioni locali ma anche quelle nazionali e internazionali. Una proposta che, a dispetto del costo, grazie al nome dei ‘registi’ e al corposo battage pubblicitario, sta raccogliendo grandi consensi. In particolare sembra sia stata apprezzata l’accoppiata camera al Grand Hotel per due notti e cenone di capodanno: con 950 euro, comprensivi tra l’altro di aperitivo al bar Chini, brunch del 1° gennaio, anche trattamenti viso corpo e percorso benessere health spa.