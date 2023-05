Castrocaro, saltano gli eventi e il mercato

A Castrocaro Terme e Terra del Sole la vita riprende, pur lentamente, i suoi ritmi. Ieri mattina hanno riaperto le scuole e sono ripartiti i servizi integrativi di prescuola e mensa; nel grande polo di viale Marconi rimangono tuttavia off limits il piano seminterrato della primaria Serri Pini e il salone polifunzionale della materna Rodari. Oggi riaprirà la biblioteca comunale Battanini, dove però non è garantito il regolare svolgimento del servizio, in particolare nelle giornate di mercoledì e venerdì (si consiglia di chiamare i numeri 0543.7663894 o 334.156848 prima di recarsi nei locali di viale Marconi 115).

Capitolo viabilità. Riaperte le vie Virano e Ladino, rimangono al momento inaccessibili la via Nazionale vecchia a Pieve Salutare, in direzione Dovadola, e via Bagnolo all’altezza dell’agriturismo Il Casale bio. Il ponte di via Aristide Conti è tornato percorribile, ma chiuderà ai veicoli e agli stessi pedoni nell’orario compreso tra le 7 e le 19, sino all’ultimazione dei lavori per la rimozione dei detriti accumulati dalla fiumana, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma e la rotatoria di via Samorì. Il Comune invita dunque i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica relativa a chiusure temporanee o lavori in corso necessari alla pulizia e al ripristino delle strade.

Sospeso per oggi il mercato settimanale del martedì e riaperto il Conad di via del Lavoro, continua la corsa all’approvvigionamento di beni di prima necessità. Tanti gli scaffali vuoti nei due supermercati cittadini. Tanti sono i residenti e gli esercenti dediti alla solidarietà: c’è chi offre ospitalità, chi un piatto caldo e anche semplice conforto e c’è pure chi è disponibile a lavare e stirare panni infangati. Alcuni ragazzi di buona volontà accomunati dalla passione per il basket si sono ritrovati ieri per pulire il campo di via Battanini e renderlo nuovamente agibile.

E’ stato annullato l’appuntamento di dopodomani con i Mercoledì della salute e della prevenzione organizzati a Terra del Sole dall’Avis; saltate così due delle quattro serate, verrà promosso un evento conclusivo mercoledì 31 maggio. Intanto la sede dell’associazione, al pari di quella della Croce Rossa – entrambe in via Battanini proprio a ridosso del fiume –, è stata liberata dal fango dagli impagabili volontari.

"Desidero ringraziare di cuore Rino Uliveti, Morena Gorizia, Alessia Zoli e Giorgio Moretti che si sono messi a disposizione – dice il presidente dell’Avis Roberto Pizzigati –. Nonostante i due scalini per accedere alla sede, l’acqua è entrata per oltre 40 centimetri. La parte del lavoro più pesante è fatta, ma è solo l’inizio per ripristinare i locali".

Prosegue infine la raccolta fondi promossa dal Comune per l’emergenza alluvione: chi lo desidera, può effettuare una donazione utilizzando l’Iban IT 73 E 03069 13298 100000046060; le risorse verranno impiegate per l’acquisto di dotazioni e materiali utili alla Protezione civile pe le emergenze locali.

Francesca Miccoli