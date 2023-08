Castrocaro, sgomberato l’hotel dagli abusivi

Luci fioche trapelavano nottetempo dalle finestre inspiegabilmente aperte dell’albergo, dismesso ormai da parecchi anni. Un particolare che non è passato inosservato ai residenti a Castrocaro Terme e Terra del Sole, già allertati da uno strano andirivieni nei pressi dell’hotel, a due passi dal centro cittadino. Acquisite le segnalazioni, i Carabinieri della locale stazione guidata dal comandante Daniele Bongrazio, si sono immediatamente attivati dando vita a un’operazione conclusasi lo scorso mercoledì con lo sgombero dei locali occupati abusivamente da giovani irregolari sul territorio.

Accompagnati dal proprietario della struttura, i rappresentanti dell’Arma sono entrati nell’immobile per un controllo, imbattendosi in giovani migranti, intrufolatisi nonostante gli accorgimenti antintrusione. Probabilmente già da qualche settimana gli occupanti avevano trasformato alcuni locali in alloggio improvvisato, dove trovare riparo in particolare dopo il calar del sole; trovati in condizioni igieniche proibitive, sono stati identificati e allontanati. Gli agenti non hanno incontrato particolari resistenze nel condurre l’operazione; dal canto suo, la proprietà si sta impegnando a rinforzare la chiusura degli accessi onde evitare il reiterarsi di simili episodi.

Circa la metà delle strutture alberghiere della città del Campanone è attualmente chiusa mentre altri hotel hanno cambiato destinazione d’uso. A tutela della riservatezza delle operazioni effettuate non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’immobile e l’identità delle persone coinvolte. "Ringrazio a nome dell’amministrazione la Stazione dei Carabinieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole per aver risolto una situazione molto delicata che iniziava a destare motivate preoccupazioni fra la gente e gli esercizi commerciali - il plauso del sindaco Francesco Billi -. Allo stesso modo ringrazio la proprietà dell’immobile per la collaborazione. Nelle ultime settimane non sono mancati i momenti di coordinamento con l’Arma e con gli agenti di Polizia Locale per intensificare i controlli sul territorio e monitorare alcune situazioni particolari che sono giunte all’attenzione delle forze di pubblica sicurezza". Una sinergia che si sta rivelando preziosa.

A tal proposito, Billi ha inoltre ricordato che da inizio anno la caserma di viale Marconi, sita proprio a fianco della residenza municipale, ospita anche i Carabinieri Forestali, con i quali è stata avviata "una proficua collaborazione". La fascia tricolore ha infine rinnovato l’invito ai cittadini a segnalare sempre alle autorità competenti "episodi o movimenti sospetti al fine di poter effettuare le verifiche opportune e promuovere gli interventi necessari".

