Castrocaro, si accende il fuoco degli Alpini

Entrano nel vivo le feste nel cuore cittadino di Castrocaro. Domani sera in piazza del Buonincontro si accenderà ‘a e fog d’ Nadel’: fino al 7 gennaio una grande brace sarà alimentata dagli inossidabili volontari del locale Gruppo Alpini, che quest’anno si avvalgono della collaborazione dei ragazzi dell’associazione sportiva dilettantistica Corri Forrest e della Pro loco di Castrocaro. Tutte le sere dalle 18 alle 23 ci si potrà scaldare davanti al camino, scambiando quattro chiacchiere con amici o semplici sconosciuti, gustando un vin brulè e una fetta di panettone, oltre alle specialità gastronomiche della tradizione romagnola, proposte a partire dalle 19. Novità di quest’anno l’animazione per bambini, la musica popolare e tanti appuntamenti conviviali. Domani sera si parte con ‘Vigilia insieme’, che contempla l’arrivo di Babbo Natale e caldi piatti di cappelletti in brodo alle 19.30 e alle 24. Il pomeriggio di Natale caldarroste per tutti, mentre in serata si potranno gustare le deliziose bruschette. Le castagne saranno riproposte nel pomeriggio di Santo Stefano assieme alla piadina fritta, mentre in serata la cena sarà a base di pasta e fagioli.

Il 27 evento a cura dei commercianti del territorio: alle 18 concerto della Compagnia del sole e dell’acqua prima del banchetto con salsiccia e pancetta. Giovedì 28 salgono in cattedra i podisti di Corri Forrest, che daranno vita alla Camminata delle feste. Un’escursione in notturna, con partenza alle 19.30 dal fuoco in compagnia della Magica tribù di Valentina Ghetti.

Al termine della ‘scarpinata’ di una decina di chilometri, musica e ristoro per tutti a base di carne ai ferri e crostini ‘del diavolo’. Venerdì 29 sarà la volta della ‘cicciolata’ della Pro loco, accompagnata dalle 20 dai canti popolari del Gruppo Valmontone. Il 30 dicembre bambini protagonisti di ‘Salutiamo l’anno vecchio... giocando’; nell’occasione è in programma anche la prima edizione della gara di taglio del tronco di legno con accetta. E alla sera la sempre apprezzatissima polenta.

A San Silvestro si attenderà in piazza l’arrivo del nuovo anno, che sarà salutato all’indomani, alle 10.30, con un aperitivo di benvenuto. La seconda sera del 2024 sarà dedicata al mondo delle dueruote mentre il 3 gennaio è previsto l’evento ‘Anche gli angeli mangiano fagioli’ con menù a base di fagioli con le cotiche. Ultimi giorni, e ultimi fuochi, con La cinghialata (la sera del 4) e il Poparty on ice a cura del gruppo Sappada e dell’associazione Kalipé (il 5 gennaio). Durante il momento conviviale la prima sortita della befana, che tornerà il pomeriggio dell’Epifania assieme ai pasqualotti della Valmontone e le calze per tutti i bambini. Gran finale in serata con la cottura del maialino arrosto.

Francesca Miccoli