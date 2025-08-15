Castrocaro, si perpetua domani la festa di S. Rocco

Dal lontano 1641 a Castrocaro Terme il Ferragosto vive un’allegra appendice che affonda le radici nella tradizione popolare: ogni 16 di agosto all’ombra del Campanone si rinnova l’appuntamento con la fiera di San Rocco. Un evento nato per volontà di Cosimo II de’ Medici agli albori del diciassettesimo secolo e solo in seguito ‘istituzionalizzato’ e dedicato al mercato del bestiame, prima di essere convertito in festa sospesa tra mercatini, giochi, shopping, attività di intrattenimento e iniziative culturali.

Dalle 8 alle 20 di domani il centro cittadino si animerà grazie a molteplici iniziative. Viale Marconi sarà punteggiato dagli stand con prodotti vintage e dell’artigianato. Oltre cento gli espositori che proporranno oggetti creativi e di antiquariato, materiali per collezionisti e ispirati ai principi dello scambio e della sostenibilità. Per l’occasione i negozi saranno aperti.

Festa è anche sinonimo di bambini: dalle 10 alle 18 i più piccoli potranno divertirsi con i giochi in legno e i rompicapo curati dall’associazione Nonno Banter 57. Nello stesso orario nel giardino della residenza municipale sarà possibile avvicinare gli animali delle fattorie didattiche, grazie alla collaborazione con l’azienda agricola Michela Mengozzi.

A rallegrare la Fiera contribuirà la musica: quella del locale corpo bandistico ‘Antonio Orsini’, dalle 10.30 itinerante per le strade cittadine, mentre dalle 17 toccherà al Gruppo Folk Italiano ‘alla Casadei’ della scuola di ballo Malpassi: sonorità del territorio e danze moderne daranno vita a uno spettacolo carico di energia con il contorno di majorette e sciucaren.

Capitolo dedicato ad arte, storia e architettura: alle 11 è previsto l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Tesori Aperti – Summer edition’, dedicato alla visita guidata alla chiesina di San Rocco, di proprietà privata e normalmente inaccessibile: un piccolo oratorio nelle nelle cui vicinanze, dalla fine del 1500 sino al 1764, venne posto un patibolo per le esecuzioni emesse dal Tribunale Criminale di Terra del Sole.

La facciata è semplice, ma risultano di pregio gli elementi decorativi in cotto. Sull’altare è collocato un dipinto del seicento che raffigura San Rocco, mentre un’altra tela ritrae la Madonna di Loreto. Una botola, all’interno dell’edificio di culto, permette di scendere in una cripta sotterranea dove sono conservate le tombe di Aristide Conti, che nel 1869 acquistò le sorgenti di Castrocaro dando un nuovo impulso alla nascente industria termale, e altri componenti delle famiglie proprietarie. La visita, della durata di un’ora circa, sarà condotta da Elisa Garavini, guida turistica della Regione Emilia Romagna. Appuntamento gratuito ma su prenotazione (posti limitati).

Da non perdere per gli amanti dell’architettura fortificata la visita alla fortezza di Castrocaro, aperta dalle 16 alle 20 (ingresso 7 euro, ridotto 6 per ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni, over 65, docenti e convenzionati; entrano gratuitamente i bambini fino ai 6 anni, i residenti nel territorio comunale, disabili con accompagnatore). Il biglietto cumulativo di 10 euro dà accesso anche al Palazzo pretorio di Terra del Sole. Info e prenotazioni tel. +39 0543 769631 – cell. / wa 350.5193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel.