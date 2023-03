Castrocaro si rinnova: cantieri e lotta al degrado

Restituire al borgo storico un’immagine decorosa e accogliente, anche attraverso il recupero del patrimonio pubblico: ottime premesse per migliorare l’offerta turistica. E’ una strategia volta ad innescare un circolo virtuoso quella pianificata dall’amministrazione per riportare all’antico splendore il cuore cittadino di Castrocaro Terme. Un ‘piano’ svelato lunedì sera nel corso di un partecipato confronto pubblico con i residenti nel centro storico: l’occasione per fare il punto sullo stato del borgo, sulle criticità e i progetti di rinascita.

"E’ necessario partire da ciò che è fattibile subito, e considerate le lungaggini burocratiche, non c’è tempo da perdere" la pragmatica premessa del sindaco. Si parte dal decoro urbano. Per combattere il malcostume si pianifica un’opera coordinata con le forze dell’ordine e gli stessi cittadini che potranno effettuare opportune segnalazioni. "Con il prossimo avanzo di bilancio, verso maggio, saranno acquistate due fototrappole mobili – l’annuncio di Billi – che permetteranno di sorvegliare il territorio in maniera più diffusa per individuare chi abbandona rifiuti e chi non raccoglie le deiezioni animali". Ad agevolare la lotta al degrado contribuirà la comunicazione diretta e costante con i Forestali. "Per l’abbandono dei rifiuti lo scorso anno sono state sanzionate 15 persone, nei primi due mesi del 2023 altre 5 – spiega Franco Zuccherelli, responsabile della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni per le vallate del Montone e del Tramazzo –. Da quanto emerge il 70% di chi mette in atto tali comportamenti non è residente".

Capitolo lavori pubblici: prima dell’estate sarà affidato l’incarico per il restauro delle porte antiche di San Nicolò, dei Ciardi e San Giovanni alla murata. "Previsti anche consolidamento statico, manutenzione, illuminazione, pavimentazione – dichiara l’ingegner Emilio Aquilino dell’ufficio tecnico del comune –. Un intervento da oltre 500.000 euro, finanziato grazie al Pnrr e sbloccato a luglio con ulteriori 50.000 euro dall’avanzo di bilancio. Stessa tempistica per l’appalto relativo alla messa in sicurezza del mastio della fortezza, che comporterà una spesa di 430.000 euro (210.000 dalle casse regionali e il resto da avanzo di amministrazione). E’ stato inoltre affidato l’incarico della progettazione per il recupero della arcate, della scala e della fontana di piazza Martelli. "Oggi il borgo antico sembra un quartiere residenziale contornato da edifici meravigliosi che faticano però a raccontare la propria storia" dice il primo cittadino. Per narrare il percorso che dalla chiesa risale fino alla fortezza si guarda al digitale, a rievocatori e sagome parlanti. Presto assemblea analoga con i cittadini di Terra del Sole.

Francesca Miccoli