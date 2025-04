Castrocaro, stasera il consiglio

Nuovo appuntamento con il consiglio comunale questa sera alle 20.30 nella residenza municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In trattazione, l’articolazione del patrimonio netto e la destinazione dell’utile dell’esercizio 2024, poi l’approvazione del rendiconto della gestione del medesimo anno; quindi le comunicazioni della delibera di giunta sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità alla data del 31 dicembre scorso e di una variazione alle dotazioni di cassa deliberata il 20 marzo. In odg infine le comunicazioni del sindaco e la canonica approvazione del verbale dell’ultima seduta consiliare, svoltasi il 26 marzo. La cittadinanza è invitata.