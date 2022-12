Castrocaro, stasera l’ultimo consiglio comunale del 2022

Ultimo consiglio comunale dell’anno questa sera alle 20.45 nella residenza municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In discussione il piano triennale dei lavori pubblici 2023-25, il bilancio di previsione triennale, il programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi, la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune al 31 dicembre 2021, il piano triennale delle alienazioni eo valorizzazione degli immobili. Corposo il capitolo imposte: all’ordine del giorno l’abolizione della tassa di soggiorno, la conferma di Imu e addizionale Irpef.

E ancora il piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, l’approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (Dup), la conferma del gettone di presenza per i consiglieri comunali per l’anno 2023. Infine, la richiesta di intitolazione di un luogo pubblico all’ex sindaco Italo Ravaioli, la proroga dell’accordo di programma per la salute e il benessere sociale nel distretto di Forlì e la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e l’integrazione socio-sanitaria per il 2023.

f.m.