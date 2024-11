Castrocaro, successo per i Detection Games

Un grande sforzo organizzativo ripagato dall’eccellente riuscita della manifestazione.

Hanno ottenuto larghissimi consensi le finali del campionato italiano di detection games di Opes Italia Cinofilia, svoltesi domenica a Castrocaro.

Un super evento allestito dallo staff di Compagni di Vita, che gestisce il centro cinofilo della città termale. La competizione, patrocinata dal Comune, ha coinvolto 80 binomi finalisti formati da cane più conduttore, provenienti da Lazio, Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Marche ed Emilia Romagna.

Una sfida a colpi di naso: un concorso in cui i quattrozampe sono stati protagonisti della ricerca di sostanze e odori nascosti in scenari diversi. Circa 200 le persone, tra pubblico e accompagnatori, che hanno assistito alle gare, andate in scena in via Vallicelli, nelle aree del centro cinofilo e in quelle del vicino centro sportivo Derby 2.0. Ospite d’onore Francesco Fabbri, il referente nazionale di Opes Italia Cinofilia, ente riconosciuto dal Coni; al suo fianco il vicesindaco Silvia Zoli, chiamata a premiare i vincitori di tutti i campionati regionali e nazionali.

"È stata una giornata davvero emozionante – le parole delle numero 2 di viale Marconi 81 –. Ringrazio a nome dell’Amministrazione il referente di Opes Italia dottor Fabbri, i volontari che si sono impegnati per l’evento nazionale e in particolare la direttrice Monica De Stein che, con il Centro Compagni di Vita, sta attirando nel nostro territorio esperienze sempre più qualificate, formative e di grande potenziale nell’ambito della cinofilia". Le gare della giornata sono state tre, divise per gradi e giudicate da ben 8 giudici di livello nazionale. La squadra locale Compagni di vita, che oltre ad aver vinto il campionato nazionale a squadre vanta anche il gruppo più numeroso, ha raggiunto la supercoppa del grado 3, il più complicato, grazie al binomio di Barbara Arfelli con la sua labrador Olivia. Nel grado 2 si è aggiudicata il primo posto, invece, Egle Bettella con Sole, della squadra veneta di Mai dire bau. Infine, nel grado 1, ha primeggiato Alessandra de Cesare con Milla della laziale H2A.

"Ringrazio tutti i collaboratori, i tesserati, l’Amministrazione Comunale e gli sponsor della manifestazione che si è svolta in maniera impeccabile – il commento di Monica De Stein, guida dell’asd Compagni di vita e del centro cinofilo di Castrocaro –. È stata una splendida giornata che ha unito tutti i cinofili appassionati di detection games, un gioco dove il cane è libero di usare il proprio senso principale, cioè l’olfatto, divertendosi insieme al suo conduttore".

Francesca Miccoli