Castrocaro Terme ‘adotta’ la scrittrice Deledda

Dopo Rita Levi Montalcini, insignita della cittadinanza onoraria di Castrocaro Terme e Terra del Sole, un altro premio Nobel incrocia il proprio destino con quello dei due paesi affratellati sotto un unico gonfalone.

Martedì sera, nell’ambito di uno degli eventi collaterali alla Rassegna europea di arte contemporanea Picta, in corso nel mediceo Palazzo pretorio, il sindaco Francesco Billi ha consegnato il premio Castrocaro Terme e Terra del Sole a Fabrizio Beccu, vicesindaco di Nuoro, città natale della scrittrice Grazia Deledda, vincitrice del Nobel per la letteratura 1926.

L’amministratore sardo ha ricevuto l’anfora in smalto bianco realizzata dalla scultrice Daniela Simoni e offerta da La Rosa arredamenti di Terra del Sole: un manufatto simbolo della città delle acque, note dall’antichità per le proprietà terapeutiche e preventive. Da sottolineare la presenza di diverse aperture sulla caraffa a rimarcare le difficoltà legate ai cambiamenti climatici e la crisi idrica. All’unica donna italiana insignita del Nobel e al suo buen ritiro cervese è dedicata anche una mostra per immagini curata dal gruppo fotografico Musa di Cervia e allestita nel locale attiguo al Salone dei Commissari che ospita Picta. Infine il 18 marzo, in occasione della chiusura, saranno annunciati i vincitori degli altri premi, destinati a personaggi del Novecento distintisi nell’ambito dell’arte contemporanea, della letteratura e dell’ecologia.

A decretare i nomi una giuria composta, tra gli altri da Flavia Bugani, storico, Liviana Zanetti, presidente della Romagna Toscana e già leader dell’Apt della regione Emilia Romagna, dal giornalista Maurizio Gioiello, e dal presidente Michele Govoni, critico d’arte e curatore di Picta. La Rassegna europea di arte contemporanea è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato previo appuntamento. (tel. 333.4608113); è possibile prenotare visite guidate a cura di Giuseppe Verrelli (tel. 348.9206619).

Il prossimo evento collaterale è in programma sabato alle 17.45, sempre nel Palazzo pretorio, e sarà incentrato sull’opera monografica di Mario Bertozzi. Interverranno la giornalista Rosanna Ricci, il critico d’arte Michele Govoni e il sindaco di Castrocaro Francesco Billi. Moderatore sarà Giuseppe Bertolino.

Francesca Miccoli