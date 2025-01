Castrocaro Terme e Terra del Sole, arriva lo psicologo a scuola

È attivo da ieri in seno all’istituto comprensivo della Valle del Montone il presidio di psicologia territoriale ‘La scuola della salute’, costituito nell’ambito del progetto per contrastare il cyberbullismo. È il dirigente scolastico Antonio Pantaleo Citro a rendere nota l’operatività dello ‘sportello’, istituito per rispondere all’esigenza "di rafforzare le misure di prevenzione del rischio evolutivo e di promozione del benessere in età evolutiva e per tutto il ciclo di vita. Un punto di riferimento per la comunità scolastica, in particolare per le ragazze, i ragazzi, le loro famiglie; per i docenti e le loro afferenze educative, tutor, educatori, assistenti".

Avviata in forma sperimentale, l’iniziativa prevede il coinvolgimento di professionisti esperti e collaboratori. In accordo con il Comune di Castrocaro e Terra del Sole, il presidio ha sede nella biblioteca Plebino Battanini, nel parco della scuola (viale Marconi 115, ingresso anche da via del Lavoro) della città termale.

Per accedere al servizio, completamente gratuito, sarà necessario effettuare una richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo email: scuoladellasalute2025@gmail.com. Successivamente si effettuerà un primo colloquio di accoglienza (anche online) nei giorni di martedì e giovedì tra le 18 e le 20. "Gli utenti saranno accolti e potranno esprimere la loro richiesta di consulenza e supporto, e di seguito indirizzati a un professionista competente dell’intero ciclo evolutivo: infanzia, fanciullezza, preadolescenza, età giovane e adulta, età matura", spiega Citro.

Il percorso di consulenza è protetto da privacy, e si svolgerà in assoluta riservatezza. La squadra dei professionisti è formata dai dottori in psicologia Vanessa Nerone e Michael Lucchi, dagli esperti di area medica Monica Pacetti, psichiatra e psicoterapeuta, Elisabetta Sbaraglia, psicologa e psicoterapeuta per l’ambito infanzie e primaria; Christian Franceschini del Dipartimento di Medicina e Chirurgia UniParma per l’adolescenza e la promozione della salute legata al sonno; Antonio Ozzimo, del servizio di psicologia scolastica dell’istituto per la preadolescenza e la giovane età adulta. Il servizio è realizzato in collaborazione con l’associazione del terzo settore Neqta.

Francesca Miccoli