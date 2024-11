Castrocaro Terme e Terra del Sole, si recupera il trekking urbano

Verrà recuperato sabato l’appuntamento con il trekking urbano alla scoperta delle bellezze e della storia di Castrocaro Terme e Terra del Sole in agenda nel mese di ottobre e rinviato per maltempo. Organizzata in occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 2024, l’escursione viene concepita come "un modo di vivere una nuova dimensione di ospitalità: civica, comunitaria e inclusiva", spiegano all’ufficio turistico di Castrocaro. L’itinerario tra i gioielli locali prenderà il via alle ore 15.15 con partenza dal Palazzo Pretorio di Terra del Sole, dal 1579 al 1772 sede degli uffici dei capitani e dei commissari, a capo della Provincia della Romagna fiorentina e del Tribunale Civile e Criminale di prima istanza. All’interno dell’edificio sarà possibile visitare la sede della Compagnia Balestrieri, la più titolata d’Italia con ben tredici titoli tricolori in bacheca.

A metà strada circa tra i due paesi è prevista una sosta al Palazzo Comunale, dall’inconfondibile stile littorio, disegnato dall’ingegner Annibale Pantoli e costruito tra il 1934 e il 1937: da ammirare al suo interno il monumentale scalone interno, che conduce alla Sala Consiliare. Seguirà una visita a uno dei tre edifici del complesso termale: il Padiglione delle Feste, che si distingue per eleganza e raffinatezza, stagliandosi come nel panorama dell’architettura razionalistica italiana del Ventennio. A poche centinaia di metri sosta nel Borgo Santa Maria, al Caffè Nazionale, l’esercizio più antico del comune, fresco dei festeggiamenti del secolo di vita. Chiusura nel borgo antico con visita alla Porta di San Giovanni alla Murata, recentemente restaurata, e alla torre campanaria o dell’orologio, simbolo del paese termale, dai castrocaresi ribattezzato il Campanone, custode della più grande campana dell’Emilia Romagna, azionata manualmente dai ragazzi della Compagnia dei Campanari in occasione delle principali ricorrenze civile e religiose. Il tour si svolgerà integralmente a piedi, si consigliano abbigliamento e calzature comode. Costo 5 euro, gli under 18 non pagano. Info e prenotazioni: 0543.769631 o al 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel. Francesca Miccoli