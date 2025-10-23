Castrocaro Terme piange Norma Mucciolini

Un altro pezzo della storia di Castrocaro che se ne va. Martedì sera si è spento il sorriso luminoso di Norma Mucciolini, storica albergatrice della città termale, ma soprattutto persona buona e solare, apprezzata in maniera unanime per il carattere meraviglioso e la generosità. Norma aveva un parola buona per tutti, la sua gioia contagiosa era terapeutica: una sua battuta per strada o al supermercato riusciva a risollevare gli animi e a dare una svolta positiva alla giornata anche degli umori più cupi. Adorata dai clienti, affezionati all’albergo ma soprattutto alla sua genuinità: sono tanti che nel tempo hanno continuato a soggiornare in hotel anche nei momenti più bui di Castrocaro. Impossibile rinunciare "alla Norma", che non si limitava a tendere una mano al prossimo ma passava direttamente all’azione.

La notizia della sua scomparsa ha provocato profonda tristezza in tutto il paese; ne è seguito un susseguirsi continuo di messaggi di condoglianze, pensieri struggenti ma altresì ricordi carichi di vita. Profondamente commosso il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che smessa per un attimo la fascia tricolore, ha voluto ricordare Norma sulla sua pagina personale, tornando a essere semplicemente Francesco, il ragazzino di un tempo che non tornerà. "Carissima Norma, quando se ne vanno persone come te portano con sé un pezzo importante di quel paese che era tutto una famiglia – scrive Billi –. Ma per chi ha conosciuto quel calore, quelle porte aperte, quella spinta a fare tutto con impegno e ottimismo, il tuo sorriso rimarrà nel cuore insieme agli anni splendidi trascorsi con gli amici di sempre. Ci mancherai tanto".

Norma Mucciolini, che aveva 81 anni, lascia le sorelle, i figli Beatrice e Giuseppe e il marito Antonio. A cui hanno rivolto un pensiero affettuoso l’onorevole Alice Buonguerrieri, in rappresentanza anche del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, e Francesco Caponetto, coordinatore comunale di Castrocaro, in virtù della sua partecipazione alla vita politica oltre che alle attività a beneficio del paese. Tra le tante testimonianze affidate ai social, toccanti quelle di Emanuela che ricorda l’accoglienza di Norma come "un grande, lunghissimo abbraccio"; per Rosetta "incontrarla era sempre motivo di gioia e cordialità mentre Eli, dopo averne sottolineato l’ottimismo come filosofia di vita, si congeda riassumendo il pensiero di un intero paese: "Vola in alto, Norma sei stata una persona speciale".

Il funerale avrà luogo domani con partenza alle 15 dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni verso la chiesa parrocchiale dei Ss. Nicolò e Francesco di Castrocaro, dove mezz’ora più tardi sarà celebrata la santa messa. Poi il feretro sarà portato al cimitero locale.

Francesca Miccoli