Castrocaro, torna ’Lume a marzo’

Come da tradizione ormai consolidata, a Castrocaro, il primo fine settimana di marzo segna l’apertura della fortezza medievale. Dopo la pausa invernale per interventi di pulizia e riordino museale, la rocca torna a svelarsi ai visitatori in tutta la sua bellezza.

E come sempre nel weekend del debutto stagionale, l’area esterna del maniero ospita ‘Lume a marzo’, una delle più antiche liturgie agresti, volta a segnare il passaggio dalla cattiva alla buona stagione: nella corte viene acceso un fuoco come rito propiziatorio in attesa della primavera.

Un tempo gli ultimi tre giorni di febbraio e i primi tre di marzo, all’Avemaria, le campagne si costellavano di falò, tenuti accesi per ore e ore in continuità con una tradizione tramandata nei secoli.

‘Fare lume a marzo’ significava rischiarare la via a marzo, foriero della primavera e del magico risveglio della natura.

Il fuoco serviva a bruciare l’inverno e con esso tutti gli influssi e gli accadimenti negativi della stagione ormai al lumicino.

Domani il programma dell’evento, curato dalla Pro loco, prevede alle ore 15 i combattimenti medievali messi in scena dal gruppo Arpa del Diavolo; alle ore 15.30 e alle 17 le visite guidate alla fortezza e al museo storico - archeologico; infine alle ore 16.30 è prevista l’accensione del falò.

Nell’occasione sarà possibile rifocillarsi con le gustose proposte del punto ristoro e la degustazione del vin brulé preparato dal locale Gruppo Alpini.

L’ingresso al maniero costa 5 euro, 4 euro il biglietto ridotto. Cinque euro è anche il prezzo per la partecipazione alla visita guidata, la prenotazione è richiesta solo per i gruppi.

La fortezza riaprirà alle 15 di oggi e sarà aperta il sabato dalle 15 alle 19; la domenica e i festivi anche la mattina dalle 10 alle 13. Per informazioni, tel. Iat allo 0543.769631, info@castrocarotermeterradelsole.travel, www.castrocarotermeterradelsole.travel.

Francesca Miccoli