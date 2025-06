Castrocaro, tornano i ’giovedì dei bambini’ e le ’Pulcette’

Dal 3 luglio tornano a Castrocaro gli attesi ‘giovedì dei bambini’, quattro appuntamenti dedicati ai piccoli tra 5 e 12 anni, organizzati dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese in collaborazione con la biblioteca comunale ‘Battanini’ e Visit Castrocaro. Dalle 19.30 alle 22 piazza Machiavelli ospiterà il Mercatino delle Pulcette, spazio dedicato allo scambio di oggetti tra piccoli espositori: giocattoli, manufatti, libri, fumetti, peluche. Sono ammesse anche attrezzature di seconda mano per infanzia e scuole, piccoli arredi, biciclettine e monopattini purché il valore non superi i 25 euro.

L’evento è gratuito, sono aperte le iscrizioni, che sono obbligatorie e dovranno essere effettuate da un genitore, al quale sarà assegnata una piazzola di 2 metri per 2. Non mancheranno i laboratori creativi e, alle 21, il Cinemino Drive In. L’evento verrà riproposto il 17 luglio, 7 e 28 agosto. Info e iscrizioni: www.icos.comune.forli.fc.it.