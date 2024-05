Castrocaro, un secolo di Caffè Nazionale

Grande festa questa sera nel Borgo Santa Maria di Castrocaro: dalle 19 in via Garibaldi si celebra il secolo di vita del Caffè Nazionale, l’esercizio più antico del comune termale. In programma un aperitivo ‘lungo’ a base di piadina romagnola e dj set a cura di Gaddo e Rez dj. Si torna dunque a brindare in seno allo splendido Palazzo Lucarelli, reduce da un fortunato open day che vivrà probabilmente un’appendice a fine estate.

Dal 1924 i locali al piano terra della prestigiosa residenza storica, all’epoca di proprietà della famiglia Balducci, ospitano un bar, autorizzato dalla giunta comunale del tempo alla ‘vendita di vino in bottiglie’. Un’attività che ha vissuto vicende alterne, come si evince dalle cronache del passato e dalla ricerca condotta dallo storico castrocarese Antonio Zaccaria. Le fonti documentano già nel 1841 l’esistenza di una Caffetteria Fiorentini poi divenuta Papini al passaggio di proprietà dell’edificio. Dal 1857 tuttavia non si hanno più notizie del caffè, che potrebbe essere stato chiuso o aver cambiato genere merceologico. Per riannodare i fili della storia bisognerà attendere il 1894 quando in via Pisacane 2 verrà autorizzata l’apertura di un pubblico esercizio, contraddistinto da ‘eccellentissimi liquori, buonissime bibite nonché servizio inappuntabile’. Nel 1924 il trasferimento in via Garibaldi, di fronte al Palazzo Piancastelli. Preso atto del cambiamento, le sorelle Vespignani, proprietarie della vecchia sede di via Pisacane, decidono di rinnovare i locali per continuare l’esercizio di caffetteria con un nuovo gestore. Il restyling è affidato alla prestigiosa Ebanisteria Casalini di Faenza. Tocca a Giacomo Ciani, già titolare di un’osteria per vendita di vino al minuto in via degli Steccati a trasformare l’attività in caffè con vendita di liquori (compresi quelli che superano il 21% di alcool) sotto l’insegna di Antico Caffè Nazionale. Le due attività coesisteranno per una decina di anni, poi il bar sotto le logge di via Garibaldi non sopravviverà alla morte del suo fondatore.

Da sedici anni dietro il bancone spiccano la cortesia, la professionalità e la delicatezza di Christian Rossi. "Il 16 agosto 2008 abbiamo firmato il contratto con la proprietaria dell’immobile, che recentemente ho acquistato – racconta Rossi -. I primi tempi affiancavo mia sorella Simona che mi ha insegnato il lavoro: operava già nel settore mentre io ero in grado di curare solo la parte amministrativa. In seguito lei ha preso un’altra strada e da qualche anno mi affianca la fidata Elena". La quotidianità di Christian è a dir poco frenetica. "Mi sveglio ogni mattina alle 4 perché due ore più tardi deve essere già tutto pronto. Resto nel bar fino alle 13.30 – 14, poi monto in sella e macino un po’ di chilometri in bicicletta. In precedenza lavoravo come pellicciaio e mi recavo ogni mattina a San Marino".

L’esercente ‘raccoglie’ le confidenze dei clienti, sempre pronto ad ascoltare e a tendere una mano, mantenendo assoluto riserbo e dimostrandosi un fine psicologo. Mentre parla Rossi coccola con gli occhi l’ultimo pezzo di arredamento entrato a nobilitare il locale: un bancone Liberty tornato alla sua originaria collocazione. "Hanno dovuto trasportarlo in sei". Non sono pochi i turisti che entrano nel bar per immergersi in un’atmosfera a dir poco suggestiva. Divenuta abituale per i tanti affezionati clienti. Durante l’emergenza sanitaria Christian è stato il primo a ideare la consegna della colazione a domicilio. "Sono arrivato a soddisfare persino 3/400 richieste, arrivando a percorrere addirittura 170 km facendo avanti e indietro. Ma a livello umano è stata una bella esperienza".