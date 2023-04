Castrocaro, una festa per i bambini ’speciali’

Una bella mattinata di festa, resa speciale dalla complicità di un sole gentile e dalla gioiosa partecipazione di quasi 600 bambini. Ieri, in concomitanza della giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo, in calendario domenica, nel giardino delle scuole di Castrocaro Terme e Terra del Sole si è svolta un’iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti sul disturbo del neuro sviluppo che riguarda sei bambini nel solo istituto comprensivo locale. Un evento promosso da Alessandra Esposito, mamma volitiva e battagliera, da sempre impegnata per l’affermazione dei diritti dei bambini ’speciali’.

Un paio di ore scandite da momenti di intrattenimento ma anche di riflessione. A partire dallo spettacolo di Luca Piallini, acrobata ‘verticale’, abilissimo a camminare su una parete della scuola elementare Serri Pini, tenendo incollati con il naso all’insù grandi e piccini. Un’esibizione accompagnata da musiche e audio significativi: da ‘Se io fossi un angelo’ di Lucio Dalla a ‘I want to break free’ dei Queen, alla frase simbolo del film L’attimo fuggente, con Robin Williams nei panni del professor Keating intento a spronare gli allievi a guardare la realtà da angolature diverse. Presenti tra gli altri una ventina di ragazzi della cooperativa sociale Cad della vallata e dei centri diurni Conte Camillo di Rocca San Casciano e Max Ten di Forlì.

Si è soffermata sulla diversità come sinonimo di straordinarietà, l’assessore alla scuola del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Federica Pierotti. "La nostra mente ha delle porte – le parole dell’assessore –: dobbiamo imparare ad aprirle e il giorno in cui ci riusciremo, ci renderemo conto di quanto sia bella la diversità. Ognuno si esprime coi suoi gesti, le sue capacità e non capacità, ma tutti siamo splendidi. Dobbiamo rispettarci, nessuno deve sentirsi escluso".

Vicino ma non ancora raggiunto l’obiettivo della raccolta fondi avviata per l’assunzione, in vista del prossimo anno scolastico, di una figura professionale con una formazione specifica per affiancare gli studenti con disturbi da spettro autistico. "La raccolta proseguirà per tutta la settimana. Una grande grazie a tutti coloro che sostengono la nostra causa: all’Associazione Volontari Pallavicini Baronio odv di Ravenna, a Luca Piallini, che si è esibito gratuitamente, ad attività economiche locali come i due Conad, il bar Big Bang e La valle dei re. Oltre ovviamente a preside e docenti e alla bibliotecaria Manuela, che ha dato vita a significative letture".

Chi vuole contribuire, può effettuare una donazione ad Associazione comitato genitori (iban IT47H0854267740000000267041) causale Giornata per l’autismo.

Francesca Miccoli