Castrocaro, una novità gustosa. Sbarca il Festival del pane e olio

Per un intero fine settimana a Terra del Sole, il 22 e 23 marzo, saliranno in cattedra l’oro verde e il più antico alimento alla base della nutrizione: il Palazzo pretorio ospiterà infatti il Festival del Pane e Olio della Romagna Toscana, una novità per la cittadella. Due eccellenze gastronomiche dal sapore autentico che esprimono il massimo potenziale nell’abbinamento. Un viaggio volto a valorizzare la tradizione e l’artigianalità dei produttori locali.

L’evento verrà organizzato da Azienda agricola e Agriturismo ‘il Casale’ e Forno ‘Nel nome del pane’, con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e la collaborazione della Pro loco della cittadella. Il programma prevede sabato 22 il convegno d’apertura e un gustoso itinerario tra i produttori del territorio. Il via alle 14.30: dopo il saluto degli organizzatori e delle autorità istituzionali, avrà luogo il simposio sul tema ‘Il pane e l’olio nella storia e nella scienza dell’alimentazione’. Tre gli interventi previsti: ‘Il pane e olio, due prodotti fondamentali per un matrimonio senza fretta’ a cura di Antonella Campanini, professoressa associata direttrice del Master in Storia e cultura dell’alimentazione all’Università di Bologna; seguirà ‘Pane e olio: una compulsione meravigliosa’ con relatrice Tullia Gallina Toschi, professoressa ordinaria di Scienze e Tecnologie degli Alimenti nel medesimo ateneo; infine ‘Pane e olio di qualità per un’alimentazione senza età’ con Elena Olivieri, farmacista e consulente di orientamento alimentare.

Inoltre, sia sabato dalle 14.30 alle 19 sia domenica dalle 10 alle 19 sarà possibile compiere una passeggiata tra gli stand dei produttori della Romagna Toscana, dove i visitatori avranno la possibilità di scoprire e assaggiare oli extravergine di alta qualità e pani realizzati secondo antiche ricette locali. Un’occasione unica per incontrare direttamente i produttori e conoscere le loro storie.

Domenica 23 sono previsti interessanti momenti didattici ed ‘esplorativi’ a prenotazione obbligatoria (tel. 0543.769631 o 350.5193970). Alle 11 avrà luogo il laboratorio di panificazione con la preparazione della pasta madre, a cura del Forno Nel Nome del Pane mentre alle 14 si andrà ‘A scuola di potatura dell’olivo’. Un’ora più tardi sarà possibile compiere i ‘Primi passi nell’assaggio dell’olio extravergine di oliva’ con Sara Barbieri, capo panel del Comitato Professionale di Assaggio degli oli di oliva vergini del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna. Un weekend, il prossimo, tutto da vivere in un clima di appetibile convivialità. L’ingresso al Festival sarà gratuito.