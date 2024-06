Castrocaro, un’eccellenza a quattrozampe

Pluristellato come i ristoranti gourmet. Il Centro cinofilo Compagni di Vita di Castrocaro mette in bacheca un altro prestigioso riconoscimento: per il secondo anno consecutivo la struttura guidata da Monica De Stein è stata premiata dall’ente Opes Italia come centro di eccellenza nazionale per i corsi di formazione. A partire dalle lezioni per diventare educatore cinofilo (dog trainer e avanzato), rigorosamente a numero chiuso e precedute da un colloquio per sincerarsi della passione, costanza ed empatia del candidato. Tre elementi imprescindibili per accedere alle lezioni. "Non basta infatti la teoria – spiega De Stein, formatore cinofilo e dirigente sportivo del centro –, anche se è assolutamente necessaria per ampliare le conoscenze e sviluppare programmi educativi: servono tanta pratica e tirocinio mirato all’insegnamento della professione. In questo corso infatti l’allievo sarà immerso nelle vesti dell’educatore, l’obiettivo finale non è solo avere tutte le competenze per poter educare e addestrare il cane, ma imparare a insegnare!". Aspetto troppo spesso ignorato nella formazione tradizionalmente concepita: grazie a uno staff d’eccellenza, Compagni di Vita ha ideato negli ultimi anni un corso innovativo basato su un metodo di studio step by step, tanta pratica e un tirocinio mirato agli obiettivi finali. Già da di tempo il corso è riconosciuto a livello nazionale dal Coni, da Opes Italia e aderisce alla formazione Snaq delle qualifiche nazionali e alle certificazioni che ne attestano l’eccellenza.

Ma non si tratta degli unici astri che brillano sotto la volta celeste di via Vallicelli 6: il centro termale ha ricevuto infatti ben 5 stelle per le discipline sportive, e soprattutto per i Detection Games, sport cinofilo basato sull’olfatto del cane; una gara in cui l’amico a quattrozampe deve individuare un odore nascosto e segnalarlo al proprio conduttore. Lo scorso anno la squadra di Compagni di Vita si è aggiudicata addirittura il campionato nazionale. Ma nel centro sono tante le attività in programma: si spazia dalla scuola per cuccioli all’educazione avanzata al patentino per cani, fino ad arrivare agli sport cinofili praticati attraverso l’impiego di metodi educativi basati sul benessere del cane e sulle teorie moderne ed efficaci per raggiungere obiettivi duraturi e migliorare la relazione tra due e quattrozampe.

La programmazione futura è davvero vasta: seminari sull’olfatto, gare sociali, regionali e nazionali, puppy class, passeggiate educative, ma anche formazione per educatori, per istruttori di disciplina (hoopers e detection) e per dog sitter. Info: 328.1222039; www.compagnidivita.it. Recentemente gli educatori di Compagni di Vita sono stati protagonisti di ‘A spasso con Fido’, evento andato in scena in corso Mazzini a Forlì: grande entusiasmo tra i presenti per le conferenze e le dimostrazioni, le attività di intrattenimento e di mobility, giochi di attivazione mentale e di fiuto.

Francesca Miccoli