Castrocaro, un’estate di musica e folclore

E’ come sempre ricchissimo il calendario degli eventi Pd in programma quest’estate a Castrocaro Terme. Ancora una volta Patrizia Campacci, anima della rassegna nonché consigliera comunale, ha pianificato un caleidoscopio di appuntamenti sospeso tra musica, balli, enogastronomia, folclore.

Si parte a luglio con le cinque ‘Serate musicali in piazza Machiavelli’. Sabato 6 alle 21 il via con lo ‘show party band’ dei Punti di vista. "Abbiamo deciso di celebrare la notte rosa anche nell’entroterra" spiega l’organizzatrice. Tre giorni più tardi l’evento molto atteso dagli amanti della fisarmonica ovvero ‘la notte dei mantici’, con 13 fisarmonicisti provenienti da tutta Italia e tre ospiti d’eccezione. La direzione artistica è di Giordano Gennarelli. Sabato 13 musica con la cover party band dei Mama mentre giovedì 18 la musica si sposerà al cabaret con il duo Davide Lazzarini e Michele Foschini. Martedì 23 infine tributo ai mitici Queen con lo spettacolo ‘Mercurya’. Tutte le serate, con ingresso a offerta libera, avranno inizio alle ore 21.

Nel mese di agosto appuntamento immancabile con la Festa Democratica, in scena nell’area mercatale: dal 16 al 20 si cena ogni sera con le specialità romagnole e quelle di pesce e a seguire si balla il liscio con, in ordine cronologico, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna, Patrizia Ceccarelli, Sofia e Ale per finire con Luca Bergamini. Gonfiabili per i bimbi e domenica 18 stand anche a pranzo. Da mercoledì 21 a domenica 25 è in calendario lo ‘Spa party – Cut vegna un party’, con un deciso cambio di registro negli spettacoli musicali. Dopo la cena, alle 21.30 si balla con le tribute band: il 21 saliranno sul parco gli emuli di Zucchero per un tributo all’artista emiliano, che proprio dal Festival di Castrocaro spiccò il volo; il 22 a essere omaggiati saranno i Litfiba, con la tribute band impegnata nello spettacolo Bandido. Venerdì alle 22 la festa giovani Speciale Studio Delta, che farà ballare chi vive gli anni verdi e chi la gioventù la manifesta non all’anagrafe bensì nell’animo e nello spirito. In linea con il trend degli ultimi anni sono attese migliaia di persone.

Sabato 24 e domenica 25 si chiude con Ac/Dc Experience e il Moka Club. Procrastinato a data da destinarsi invece ‘Let’s dance the fortress’ con i balli scatenati ai piedi della fortezza. "Inizialmente era in agenda il 21 giugno, ma nell’incertezza sui tempi per il restauro delle porte antiche, abbiamo preferito rimandare a fine estate" spiega Campacci, che rivolge poi un ringraziamento agli sponsor e ai volontari. "15 eventi sono tanti e senza il loro aiuto non sarebbero stati possibili. Un grande grazie alle attività economiche locali che ci sostengono sempre e anche ai ‘miei’ ragazzi".

Francesca Miccoli