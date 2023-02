Castrocaro, via al contest di VoceDonna

Nell’anno in cui soffia sulle venti candeline, l’associazione socio-culturale al femminile castrocarese VoceDonna indice la settima edizione del concorso letterario gratuito di scrittura ‘La voce delle donne’. Due, come sempre, le sezioni di gara: poesia, sul tema ‘donne’, e racconto breve, incentrato sul tema ‘le donne e l’universo femminile’. Possono partecipare concorrenti italiane o straniere anche minorenni (nel caso, sarà necessaria l’autorizzazione di un genitore), l’elaborato dovrà essere scritto in italiano ed essere inedito, ovvero non pubblicato in forma cartacea.

Sarà possibile iscriversi a entrambe le categorie: ogni concorrente dovrà inviare 3 poesie eo un solo racconto sviluppato su un massimo di 5 pagine (con carattere 12). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di qualche riga il limite prefissato. Gli scritti andranno inviati esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected] entro il 16 aprile. Per garantire la massima trasparenza, in un allegato dovrà essere inserito il testo in concorso senza il nome dell’autrice, mentre nell’altro dovranno essere indicati i dati anagrafici (nome, cognome, età, indirizzo, professione, numero di telefono, e-mail, assieme a un breve curriculum e la liberatoria per l’eventuale pubblicazione e per la lettura in pubblico degli elaborati).

Per ogni sezione la giuria individuerà una rose di tre finaliste; la vincitrice unica di ogni sezione sarà proclamata il giorno stesso della premiazione, assieme alla seconda e alla terza classificata. La commissione giudicante si riserva la possibilità di segnalare ulteriori autrici meritevoli di attenzione o di non assegnare i premi nel caso in cui il materiale pervenuto non venga ritenuto idoneo. Il giudizio è insindacabile e inappellabile. Il premio consisterà nell’attestato di 1°, 2° e 3° classificata o di autrice segnalata e nell’omaggio di alcune pubblicazioni. Tutte le opere vincitrici, classificate e segnalate, saranno pubblicate gratuitamente sul Taccuino di voceDonna. Una copia del Taccuino sarà donata alla vincitrice di ogni sezione. La premiazione si svolgerà a Castrocaro Terme e Terra del Sole nel corso della 11ª edizione di inchiostroDonna, domenica 11 giugno (ore 16), in occasione di un evento incentrato su scrittura, poesia e arte femminile.

Francesca Miccoli