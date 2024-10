Castrocaro, viaggio nel tempo. Torna domani ‘Tenebrosa fortezza’

A Castrocaro si rinnova l’appuntamento con ‘Tenebrosa fortezza’, viaggio nella millenaria rocca sulla rupe.

Domani e venerdì 11 ottobre sarà possibile compiere un viaggio alla scoperta dei tesori che si celano all’interno del castello durante visite guidate al buio, ideate e condotte da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione Emilia – Romagna, promosse in collaborazione con la Pro loco.

Una passeggiata nel tempo, nell’atmosfera ricca di suggestione nei secoli di antico splendore della fortezza, ovvero dal Medioevo al Rinascimento.

L’occasione per "ripararsi nelle viscere della rupe minacciosa: qui protetti dalle imponenti cavità scavate nella roccia, si ascolterà il racconto della storia della valle del Montone o dell’Acquacheta, cantata e percorsa da Dante, e dominata dal maestoso e inquietante maniero" spiega Macherozzi.

L’opportunità di ‘vivere’ la fortezza attraversandone le epoche, nel ricco museo al cui interno, "integrata dagli arcani maggiori dei tarocchi". Prima di uscire a riveder le stelle nella corte, che ospita la chiesina di Santa Barbara, l’ulivo secolare, il pozzo e le antichissime grotte per poi salire in cima alla torre delle secrete e dei tormenti da cui ammirare uno spettacolare panorama. Compagni d’avventura, oltre alle tenebre, storie di sangue e spionaggio, leggende di streghe e fantasmi, cronache di lupi e di sventure.

Per tutta la serata sarà aperta l’enoteca del castello. Il ritrovo è fissato per le 20.30, la durata della visita è di 2 ore.

Ogni partecipante dovrà dotarsi di una torcia a mano e indossare scarpe da ginnastica.

Prenotazione obbligatoria entro oggi tramite whatsapp scritto al 349.8087330 per la data di venerdì prossimo.

Tariffa 15 euro per gli adulti, 10 per gli studenti delle scuole superiori, a cui va aggiunto il costo del biglietto d’ingresso al castello ovvero 8 euro per gli over 19 e 7 per gli over 65.

La visita guidata, a numero chiuso, si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni.

Francesca Miccoli