Catastrofe in agguato. Il report Legambiente:: "Il disastro di maggio potrebbe ricapitare"

L’alluvione di maggio non è un evento irripetibile: quello che è successo può accadere ancora. A dirlo è il ‘Rapporto Città Clima 2023, speciale alluvioni’ stilato da Legambiente che posiziona l’Emilia-Romagna al quarto posto tra le regioni più colpite da allagamenti e piogge intense negli ultimi quattordici anni, con un totale di 59 fenomeni. Al primo posto c’è la Sicilia, con 86 casi, seguita da Lazio (72), Lombardia (66). Per quanto riguarda le esondazioni fluviali, invece, la nostra Regione è addirittura seconda, con 25 fenomeni; davanti a lei c’è solo la Lombardia che ha avuto 30 casi dal 2010 ad oggi.

I fenomeni che hanno scaturito le conseguenze più notevoli nei territori romagnoli, naturalmente, sono quelli avvenuti poco meno di sette mesi fa – prima il 2 e poi di nuovo il 16 maggio – che hanno causato lo straripamento contemporaneo di 23 corsi d’acqua, provocando gravi allagamenti e centinaia di frane nelle zone collinari.

"Ciò che è avvenuto per ben due volte in Emilia-Romagna rischia di ripetersi ogni qualvolta ci sarà una pioggia intensa – dichiara Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia Romagna –. Lo abbiamo visto solo qualche settimana fa quando in tutto l’Appennino è scattata l’allerta rossa per forti piogge e possibili frane che ha poi innescato le allerte nei giorni successivi anche in pianura; per fortuna questa volta non è accaduto nulla, ma ogni allerta comporta chiusure di scuole, strade, ponti, un danno all’economia e una prova anche emotiva per le popolazioni".

Ferraresi parla anche di prospettive future: "Occorre lavorare sulla mitigazione de rischio idrogeologo, restituendo spazio ai fiumi, delocalizzando le attività produttive realizzate in golena, disigillando i territori impermeabilizzati, realizzando opere di difesa passiva e di sfogo controllato come le casse di espansione".

Nel rapporto si tratta anche il tema di affrontare una ripartenza consapevole, in modo da mitigare le conseguenze di eventuali fenomeni estremi futuri: "La ricostruzione delle aree colpite dalle alluvioni, a partire dall’Emilia-Romagna – spiega Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente – deve essere l’occasione per ripensare la gestione del territorio, anche con coraggiosi cambi di uso del suolo, considerata l’ingente quantità di risorse pubbliche che saranno utilizzate. Sarebbe miope, infatti, pensare di ricostruire con la filosofia ‘dov’era, com’era’".

Sofia Nardi