Catechisti, domani convegno diocesano

Domani alle 14.30 presso il salone parrocchiale di San Paolo, in via Pistocchi 19, si svolgerà il convegno diocesano dei catechisti sul tema ’Alla sequela dell’uomo Gesù, per crescere in umanità’. Il programma prevede alle 15 il saluto del vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, e alle 15.15 l’intervento di don Federico Badiali su ’La vita interiore di Gesù: la sua anima e il suo spirito’. Alle 16.30 Simone Ghelfi, direttore dell’Ufficio catechistico di Carpi, presenterà il nuovo sito regionale ’Passi di vita.net: alla scoperta di uno strumento per l’annuncio e la catechesi’.