Catena di solidarietà. Biciclette, assegni e bidoni di vernice: ecco tutte le donazioni

Continuano le iniziative di solidarietà. Ieri mattina Brn Bike Parts ha donato 40 balance bike alle bambine e ai bambini delle scuole dell’infanzia Le api, Manzoni, Pettirosso e Aeroplano dei quartieri Romiti, San Benedetto e San Martino in Villafranca. Queste biciclette sono colorate e senza pedali, efficaci per familiarizzare con le due ruote, acquisire capacità motorie come l’equilibrio, l’agilità e la coordinazione nei movimenti attraverso il gioco e il divertimento. La donazione era stata annunciata lo scorso 3 giugno, durante l’inaugurazione del Brn village a Forlimpopoli. La consegna è avvenuta alla scuola Le api, a cui hanno preso parte il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessore alle politiche educative Paola Casara, Marco Bernardi e Filippo Leonardi di Brn e le dirigenti scolastiche Daniela Bandini, Anna Starnini e Sonia Mastreleo. "Questa donazione assume un duplice significato: da un lato rappresenta un gesto concreto di vicinanza a una comunità che è stata messa in ginocchio dagli eventi di maggio e sta cercando di ripartire con grande dignità, dall’altro si inserisce in un panorama più ampio di iniziative promosse da questa Amministrazione per stimolare l’uso della bicicletta e diffondere la cultura della mobilità sostenibile tra i più piccoli" ha detto Zattini.

Un’altra importante donazione arriva da Gcc (gestione complessi commerciali) che ha raccolto e consegnato 10mila euro in favore delle Caritas della Romagna. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con Fenix srl e alla ottimizzazione degli addobbi natalizi. L’importo verrà poi suddiviso tra le Caritas che fanno riferimento alle diocesi di Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina, Ravenna-Cervia, Faenza-Modigliana e Imola. Le Caritas hanno annunciato che i soldi verranno utilizzati per interventi diretti e mirati ai bisogni dei cittadini alluvionati. In particolare, la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro provvederà a distribuire la donazione ricevuta che andrà ad aumentare il fondo emergenziale per il sostegno alle famiglie colpite dall’alluvione.

Sono stati consegnati 1440 bidoni di vernice per interni ed esterni da 20 litri ciascuno a oltre 300 nuclei familiari alluvionati non compresi nella donazione di ottobre. L’iniziativa è stata promossa da Sermig – Servizio Missionario Giovani di Torino e gestita da Top Service, che ha provveduto a chiamare preventivamente ogni famiglia per il ritiro del materiale verniciante. La solidarietà passa anche da un calice di vino. Ais Romagna ha deciso di destinare al sostegno delle famiglie alluvionate di Forlimpopoli la somma raccolta con le degustazioni guidate realizzate durante la festa artusiana dell’estate scorsa. Nelle nove serate di festa sono stati raccolti complessivamente 800 euro, cifra che nei giorni scorsi è stata consegnata dalla Vicepresidente di Ais Romagna Angela Casadei e la delegata Ais Caterina Valbonesi alla sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini.