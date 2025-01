Catena solidale Ancora fondi per Virginia

Anche dopo il periodo natalizio la solidarietà non si ferma. Il Gruppo Alpini di Forlì ha provveduto a consegnare una donazione di 1.000 euro destinate all’acquisto delle protesi per Virginia Baldassarri la quale, proprio in questi giorni, è riuscita a rimettersi in piedi grazie a dei dispositivi temporanei.

La Città di Meldola è stata insignita di un importante riconoscimento dalla Croce Rossa Italiana: la medaglia di benemerenza ‘Il tempo della gentilezza’, classe di bronzo. Il riconoscimento è stato conferito dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, spiega il Comune, "in segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica".

E’ stato un momento di saluto e di festa quello che, nei giorni scorsi, ha sancito il pensionamento del dottor Giorgio Martelli, direttore del presidio ospedaliero di Forlì. Al suo posto subentra il dottor Mattia Altini.

In occasione delle festività natalizie il Conad Bengasi ha deciso di sostenere con 3.500 euro le scuole dell’Istituto comprensivo 9 di Villafranca, San Martino Villafranca e Roncadello. La cifra è stata raccolta devolvendo 10 centesimi su ogni scontrino emesso in cassa dal 12 al 24 dicembre. Il socio che gestisce il negozio, Gualtiero Mariotti, ha poi deciso di raddoppiare l’ammontare. Mariotti ha consegnato la somma a Valerio Casadei e Barbara Sirri, rappresentanti delle associazioni dei genitori dei territori coinvolti. "Pensiamo che sia doveroso dimostrare in modo concreto che siamo vicini alla comunità a cui apparteniamo – commenta il socio Conad Gualtiero Mariotti —. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un contributo alla crescita delle nuove generazioni e, nel nostro piccolo, riaffermare il valore fondamentale della scuola pubblica, luogo fondamentale per la formazione dei giovani e per la costruzione di una società democratica, aperta e inclusiva".

I negozi Conad Stadium e Tuday Conad di via Giorgio Regnoli, gestiti dal socio imprenditore Federico Fattini ha raccolto mille euro per la scuola primaria Aurelio Saffi di viale Spazzoli a Forlì: serviranno per acquistare un nuovo forno destinato ai lavori in ceramica degli alunni, sempre devolvendo 10 centesimi su ogni scontrino emesso in cassa nei due punti vendita nel periodo dal 9 al 12 dicembre. "Ci fa molto piacere aiutare a rendere possibili nuove attività artistiche per le alunne e gli alunni della scuola Aurelio Saffi –, commenta il socio Conad Federico Fattini –. La creatività è il filo rosso con cui abbiamo voluto unire la mostra ‘Conversationem’ che ospitiamo al Conad Stadium al contributo che come ogni anno abbiamo voluto destinare alla nostra comunità".