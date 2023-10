Catena solidale Pioggia di donazioni in città

Si moltiplicano le iniziative solidali rivolte alle cause benefiche più disparate. La Round Table 6 Forlì, anche quest’anno, non ha fatto mancare il suo sostegno all’opera della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. È di 910 euro la cifra realizzata dai soci del club service, con l’aiuto anche di alcuni ex soci. La raccolta è avvenuta grazie al banchetto allestito in piazza Falcone Borsellino, per proporre l’acquisto dei ciclamini a favore della ricerca. Sempre la Round Table 6 ha promosso la ‘Tagliatellata’ al ristorante Panoramico: il ricavato è stato devoluto, in collaborazione con il Club 41 n.38, all’associazione Diabete Romagna per finanziare i progetti realizzati a supporto dei bambini con diabete e delle loro famiglie. Il service ha ottenuto la raccolta di 1.500 euro.

Grande successo dell’evento ’Kids Save lives’, organizzato allaFabbrica delle Candele. Obiettivo del progetto era quello di sensibilizzare e formare la popolazione scolastica, di promuovere comportamenti adeguati nella gestione delle emergenze cardiorespiratorie. All’evento erano presenti tanti bambini dai sei anni in su.

L’associazione forlivese per le malattie del fegato (AFMF) ha donato all’unità operativa di Gastroenteorologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì, diretta dal dottor Carlo Fabbri, un ecografo palmare wireless completo di tablet.

La sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani ha organizzato e veicolato la donazione di supporti per la cura degli anziani con limitazioni funzionali alla rsa Madre Speranza.

Come ogni anno il Rotaract Club Forlì ha sostenuto l’associazione AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) con un banchetto in Piazza Saffi: il ricavato della vendita di bottiglie di vino, verrà infatti devoluto interamente a sostegno di questa causa..

Grazie a ForLibano, la comunità libanese residente in Massachusetts e andrà ad aggiungersi a un altro intervento previsto per il periodo di Natale, rivolto alle scuole delle zone alluvionate, sempre sostenuto nell’ambito del progetto ForLibano.