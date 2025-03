Caterina Sforza a fumetti. La mostra in dialetto

È stata inaugurata, alla presenza dell’assessora Andrea Cintorino e degli studenti della scuola ’Zangheri’ con la professoressa Paola Mercatali, la mostra ’Mé a sò Caterina Sforza – la Cuntesa ad Furlé in dialet’, al Centro sociale Primavera di via Angeloni 56. L’evento, organizzato dal Comitato di quartiere Cà Ossi, dalla Fumettoteca e dal Centro Primavera sarà visitabile fino a domani, gratuitamente, dalle 15 alle 18. Esposti un fumetto in dialetto romagnolo e opere italiane e straniere dedicate alla Contessa. Info: 339 .3085390 ; fumettoteca@fanzineitaliane.it ; www.fanzineitaliane.it/fumettoteca .