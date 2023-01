Caterina Sforza, Mazzoni direttrice

Confermata anche quest’anno Eleonora Mazzoni (foto) che ricoprirà il ruolo di direttrice artistica nell’edizione 2023 del Festival di Caterina Sforza da Forlì. A rivelarlo è stata la società Art. 4 Srl, vincitrice del bando finalizzato alla realizzazione della kermesse. "Siamo molto felici di poter lavorare nuovamente con Eleonora – dichiara in anteprima l’assessore Valerio Melandri – con lei si è instaurato un rapporto di grande fiducia e stima reciproca. Nei prossimi mesi ci confronteremo su vari aspetti del festival, a partire dal programma, che è ancora in fase di definizione. Gli elementi certi ad oggi sono due. Il festival si svolgerà nelle giornate del 15,16 e17 giugno in Arena San Domenico, con una formula molto simile a quella dello scorso anno ma con elementi nuovi che ne arricchiranno i contenuti e l’offerta collaterale".

"Per Forlì, Caterina Sforza è un vero e proprio punto di riferimento – conclude Melandri –, un’icona al femminile di cui andare orgogliosi. Il nostro obiettivo è quello di celebrarla in ogni suo aspetto e virtù, dando vita a un festival che sia divertimento e cultura, riflessione e riscoperta delle tradizioni".