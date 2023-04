Caterina Sforza protagonista Podcast dedicato alla Rocca con la voce di Carlo Lucarelli

C’è anche la rocca di Ravaldino – oltre a quella di Castrocaro – nella lista degli undici castelli che verranno raccontati nel nuovo podcast firmato Carlo Lucarelli dal titolo ‘Giallo in castello’, prodotto da Apt Servizi Regione Emilia Romagna, cofinanziato dai fondi europei della Regione e realizzato in collaborazione con il Circuito dei Castelli del Ducato. Il più famoso scrittore di noir in Italia, una puntata dopo l’altra (in tutto sono dieci), indaga sui misteri, le congiure, gli intrighi nati all’ombra dei castelli dell’Emilia-Romagna, e lo fa in una luce nuova e insolita, capace di tenere alta la tensione dall’inizio alla fine.

La rocca di Ravaldino, in particolare, verrà citata in due puntate. La prima sarà quella che vedrà come co-protagonista la rocca di Riolo e sarà proprio in questa occasione che gli ascoltatori potranno sentire dalla voce di Carlo Lucarelli anche la storia avventurosa e appassionata di Caterina Sforza. "Un podcast dedicato alla figura di Caterina Sforza; non potevamo chiedere di meglio per Forlì e la promozione della nostra rocca – commenta con entusiasmo l’assessore alla cultura Valerio Melandri –. Ci fa molto piacere che uno di questi 10 podcast sia dedicato alla Leonessa di Romagna, protagonista delle due rocche di Riolo e Ravaldino. Questa amministrazione ha puntato fin da subito sull’immagine, la storia e le gesta di una donna antesignana delle più grandi sfide della modernità, madre e moglie rivoluzionaria, amante appassionata e condottiera coraggiosa. Lo ha fatto dando vita a un festival coraggioso e innovativo che anche quest’anno, per la terza edizione, indaga la figura di Caterina con un approccio storico e contemporaneo, in una tre giorni di eventi, incontri, musica e spettacoli. Sarebbe davvero stimolante e un onore per tutti noi – avanza l’invito Melandri – se lo stesso Lucarelli partecipasse al festival portandoci la testimonianza diretta delle sue indagini e accompagnandoci, con il suo racconto, nei misteri della vita di Caterina. Lo aspettiamo a Forlì, dove la storia si intreccia alla leggenda di una donna libera, fiera, spregiudicata e anticonformista".

Ravaldino sarà poi citata in un’altra puntata, insieme ad un ulteriore, suggestivo castello del comprensorio: quello di Castrocaro che consentirà a Lucarelli di raccontare la storia di un’altra donna: Margherita Conti che, nel 1200, si gettò dalla torre più alta pur di evitare il matrimonio di interesse che le famiglie hanno deciso per lei. Il podcast è già disponibile sulle principali piattaforme e sui canali social di Castelli Emilia Romagna, Travel Emilia-Romagna, Castelli del Ducato (castelliemiliaromagna.it).

Sofia Nardi