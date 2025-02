Caterina Sforza, successo per la mostra a fumetti

Grande successo per l’iniziativa fumettistica ‘Mé a sò la cuntesa ad Furlé – Caterina Sforza In dal dijalet ad Rumagna’, promossa ed esposta nella Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub, dal 17 al 31 gennaio. L’evento dedicato alla celebre contessa di Forlì è stato organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e Lingua Locale (17 gennaio), e si è avvalso di una trentina di documenti, cartacei e digitali, fumetti dedicati a Sforza, e di una decina sulla figura del figlio Giovanni Dalle Bande Nere. Folta anche la documentazione di stampe risalenti alla fine dell’800 e provenienti da Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, Brasile e Giappone. Oltre all’esposizione e alle visite guidate con l’esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi (in foto), c’è stato molto interesse per la mostra online.

La mostra rientra nel progetto ‘E’ fumet ad Rumagna’, che da 15 anni gestisce e promuove sul territorio romagnolo la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico della zona. Una curiosità: l’interesse suscitato nel pubblico è stato tale da far sì che qualcuno, racconta Umiliacchi, trafugasse una locandina dell’evento esposta in bacheca esterna.