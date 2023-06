Caterina, torna il festival "Ripartiamo dalla cultura"

Torna in città ’Il Festival di Caterina Sforza. L’anticonformista’. La terza edizione si terrà il 15, 16 e 17 giugno all’Arena di San Domenico, che verrà inaugurata già mercoledì 14 a partire dalle 18 con un ’Villaggio medievale’. "In un momento critico per la nosta comunità, vogliamo ripartire da un festival che celebra un personaggio simbolo di forza, decisione e lungimiranza: Caterina – ha detto l’assessore alla cultura Valerio Melandri –. La ’Tigre di Forlì’ è un motivo di orgoglio e rispecchia il carattere tenace che i forlivesi hanno mostrato in queste settimane". Un evento pensato per tutti i cittadini, "che si ritroveranno in zona San Domenico, nel ’Villaggio medievale’, sopra la Barcaccia, nell’arena del chiostro e nella sala del Refettorio, dove si terranno gli incontri e gli spettacoli previsti nelle tre giornate" ha aggiunto l’assessore.

"Forlì diventerà luogo di dialoghi e incontri, in cui si rifletterà su 3 temi principali: generare, amministrare e rispettare, che hanno caratterizzato Caterina e che riguardano tutti noi" queste le parole di Eleonora Mazzoni, scrittrice e direttrice artistica del Festival. Il primo incontro, alle 21 di giovedì 15, sarà tenuto da Paola Minaccioni, che porterà proprio nella nostra città l’anteprima del suo nuovo spettacolo ’L’Urlo di Roma-gna’, "un’esibizione che fonderà poesia e musica, in cui verrà ripercorsa la storia e la lingua romana, con qualche incursione in quella romagnola e si rifletterà sulla condizione umana universale, in modo comico e drammaturgico" ha precisato Mazzoni.

La serata di venerdì si aprirà con una performance di Giovanni Scifoni, regista teatrale e conduttore televisivo. A seguire un talk show condotto da Filippo La Porta, giornalista e critico, che guiderà una chiacchierata tra Gemma Calabresi Milite, vedovo del commissario Luigi Calabresi, ucciso durante un attentato terroristico a Milano, Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra e Giusy Versace, legata alla famiglia Versace e vittima di un gravissimo incidente stradale a 28 anni.

Per il gran finale è previsto un secondo talk show moderato proprio da Eleonora Mazzoni, che verrà introdotto da una perfomance dell’atrice Antonella Quesa, che darà voce ai suoi sfaccettati personaggi. A seguire gli ospiti della serata: Cesare Bocci, attore molto amato, e sua moglie Daniela Spada, che condivideranno con il pubblico forlivese il loro dramma in seguito alla nascita della prima figlia, e Daniele Mencarelli, poeta e narratore, vincitore del premio Strega Giovani e in cima alle classifiche con il suo ultimo libro ’Fame d’aria’.

In contemporanea, nel ’Villaggio di Caterina’ dalle 18 alle 23, saranno allestiti una decina di stand gastronomici con una grande varietà di piatti tradizionali da consumare in un’area ristoro adibita. Inoltre, saranno presenti, all’interno di un mercatino, produzioni artistiche di alcuni artigiani locali. Il tutto sarà animato da spettacoli medievali e rinascimentali a cura di associazioni di rievocazione storica.

"Portare a compimento questo festival non era una scelta scontata dopo i tragici avvenimenti delle ultime settimane, ma noi vogliamo prendere esempio da Caterina, tigre della città e abbiamo deciso di ripartire da qui, da un momento che permette alla comunità di stringersi e divertirsi insieme – ha detto il sindaco Gian Luca Zattini. Forlì è stata capace di uscire in fretta dall’incubo e sono sicuro che tornerà ad essere città chiave della Romagna".

All’organizzazione dell’evento hanno preso parte vari soggetti tra cui "le associazioni di categoria e le associazioni di rievocazione storica di Forlì, guidate dal servizio della cultura. In particolare, ci tengo a ringraziare Ciaf e Mpp Assicurazioni, fondamentali nella realizzazione, e Makros per il sostegno – ha aggiunto il dirigente del servizio cultura Stefano Benetti –. Grazie anche al contributo di Bcc, Dorelan, General System e Club del Sole". L’ingresso al Festival è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria al sito www.festivalcaterinasforzaforli.it. In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno al teatro Diego Fabbri.

Martina Rossi