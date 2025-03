Catturato dopo la fuga a piedi

È finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento: protagonista della vicenda un 20enne. Tutto è partito dalla segnalazione della presenza di una persona che si aggirava, con fare sospetto, tra le autovetture in sosta in una via del centro.

I carabinieri, subito intervenuti, l’hanno immediatamente individuato; ma il giovane ha tentato la fuga a piedi, venendo però pocod dopo raggiunto. Poi il giovane ha colpito la gazzella, danneggiandola; quindi ha aggredito e minacciato i militari, che sono poi riusciti a immobilizzarlo.