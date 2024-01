Catturato grazie al video d’un passante

Manette per un uomo accusato di tentata rapina, lesioni personali e ricettazione. L’arresto è stato eseguito dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare emessa dal giudice.

L’uomo, in base alle risultanze d’indagine, era stato ripreso dal cellulare di un passante, il quale s’era imbattutto in furto in atto a in una pizzeria in centro. Vistosi scoperto e capendo di essere stato ripreso, l’uomo aveva colpito il passante stesso con uno scalpello, ferendolo, per impossessarsi del telefono e darsi alla fuga. Sul conto dell’indagato anche il questore aveva emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale.

Secondo il giudice emerge "un indice della propensione a delinquere nonché di inefficacia deterrente delle precedenti misure, elementi sintomatici di pericolosità sociale". L’uomo è stato rintracciato all’interno della propria abitazione.