Cau, bene la partenza. Fino a 100 pazienti al giorno: "Apprezzati per la velocità"

di Valentina PaianoPiù veloce del medico di base, più accessibile del Pronto soccorso. A pochi giorni dall’apertura, il Centro di Assistenza Urgenza (Cau) registra numeri da struttura ben oltre la fase sperimentale: sono circa 755 i pazienti che si sono rivolti al nuovo servizio nelle prime due settimane d’attività. L’inaugurazione della struttura è avvenuta, infatti, il 16 giugno, alla presenza del direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori e del sindaco Gian Luca Zattini.

Il servizio è dedicato al trattamento delle urgenze a bassa complessità: è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 con accesso diretto all’interno del padiglione Allende dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Il Centro forlivese è tra i cinque attualmente attivi in provincia, dopo Cesena, Cesenatico, Savignano, Forlimpopoli e Santa Sofia, ed è il quindicesimo in Emilia-Romagna.

"Il bilancio di questi primi giorni di lavoro è più che positivo – commenta Stefano De Carolis, direttore dell’Unità operativa di cure primarie di Forlì-Cesena –. Dai dati preliminari, vediamo che il ricorso al Cau da parte della popolazione è superiore rispetto agli altri Centri della Romagna, che hanno iniziato invece più in sordina. Questo è merito anche di un’adeguata presentazione e comunicazione del servizio. La maggioranza dei pazienti sono residenti in Regione, ma c’è stato anche un notevole afflusso di cittadini fuori dall’Emilia-Romagna: calcoliamo all’incirca un centinaio di persone. Questo è singolare perché Forlì non è una zona turistica, non siamo in riviera".

La gran parte degli utenti si distribuisce nelle fasce giovane e adulta: "Una buona percentuale la registriamo negli over 65, che complessivamente arrivano al 25% del totale degli accessi. Ci sono anche i pazienti più piccoli, a cui va prestata una particolare attenzione. Con i reparti di Pediatria della provincia abbiamo messo a punto una procedura specifica che regolamenta l’ingresso dei bambini al Cau e la relativa richiesta di consulenze – spiega il primario –. In media le persone bisognose di cure sono circa 60 al giorno, ma lo scorso weekend sono stati superati i 100 accessi quotidiani. Questo ci fa capire che la popolazione si rivolge con fiducia al Cau".

Il nuovo servizio regge bene l’urto dell’elevato afflusso: "Il tempo medio di risposta all’utenza, dal momento dell’accettazione all’uscita dopo la visita ed eventuali esami, è di 93 minuti – prosegue De Carolis –. In un’ora e mezzo il cittadino riesce a fare tutto. Nelle giornate più piene attiviamo il terzo ambulatorio, con grande collaborazione da parte dei colleghi". Le prestazioni più richieste sono legate a problemi ortopedici e dermatologici. "Restano diffuse anche le punture di insetti, tipiche di questa stagione, e i disturbi urologici, infettivi e oculistici. Circa l’85% dei pazienti viene dimesso al domicilio con una diagnosi, l’8% viene inviato a casa con una richiesta di indagini specialistiche e meno del 5% viene indirizzato al Pronto soccorso perché la patologia di arrivo non è adeguata al Cau – sottolinea il direttore –. Stiamo, invece, monitorando i codici inviati in direzione opposta: i dati provvisori si attestano intorno al 5%, quindi registriamo già uno sgravio nel carico di lavoro del settore emergenza".

I pazienti affetti da dolori toracici, insufficienze respiratorie, disturbi addominali di una certa intensità e sintomi neurologici devono rivolgersi direttamente al Pronto soccorso. Il modello funziona, ma inizia a mostrare sovrapposizioni, e qualche potenziale attrito con la medicina di base, specie nei giorni feriali. Ambulatori pieni, orari ridotti e le difficoltà a rintracciare il proprio dottore spingono sempre più cittadini a rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza Urgenza.

Una tendenza che De Carolis riconosce: "Il Cau non si sostituisce al medico di base, che, invece, conosce benissimo i propri assistiti. Anche per ricette e certificati di malattia, seppur queste siano competenze del nuovo servizio, bisognerebbe rivolgersi al medico di famiglia, soprattutto nei giorni in cui è presente".