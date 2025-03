Cau, nuova palazzina dell’ospedale e Casa di Comunità: il punto sui lavori

Sintoni ha colto l’occasione per fare il punto su alcuni cruciali ‘lavori in corso’ che cambieranno il mondo della sanità forlivese. Il primo cantiere a giungere al termine sarà quello sull’edificio che ospiterà il Cau, realizzato all’interno dell’area ospedaliera a partire da una struttura già esistente: "Proprio in queste ore abbiamo incontrato la Soprintendenza per ottenere le ultime prescrizioni che porteranno alla conclusione dei lavori. Gli interventi non sono radicali: parliamo di un adeguamento degli spazi interni e del risanamento delle facciate, tutte operazioni che dovrebbero concludersi entro fine aprile".

Procedono, poi, i lavori per costruire la nuova palazzina di tre piani che sarà adiacente all’attuale padiglione Morgagni e consentirà il trasferimento di Ostetricia e Pediatria (attualmente al Vallisneri) e del reparto di Oncologia dell’Irst. "Anche in questo caso i lavori procedono. La platea è stata impostata e presto vedremo alzarsi i primi pilastri. Ora il finanziamento non è più incluso nel Pnrr, ma nel suo piano complementare, quindi non dobbiamo rispettare la scadenza stringente del 2026, ma siamo ancora entro le tempistiche previste".

Infine la Casa di Comunità che sorgerà in via Colombo, in questo caso con fondi Pnrr: "Ora siamo al secondo impalcato e sono iniziati i tamponamenti del piano terra. Siamo in linea con il cronoprogramma – conclude – che prevede l’attivazione entro il primo semestre del 2026".