Cava e Villanova, 32 sacchi raccolti con Scientology

Insieme per ripulire la città. I Ministri Volontari di Scientology di Forlì, con i volontari del quartiere Cava-Villanova e in collaborazione con Alea Ambiente (insieme nella foto) hanno organizzato un’iniziativa ecologica nella zona industriale, nel territorio dei quartieri. Nel corso del pomeriggio sono stati raccolti tutti i rifiuti abbandonati, anche lungo il torrente: in totale 32 sacchi da 100 litri di rifiuti, tra cui plastica, lattine, bottiglie di vetro, abiti e perfino un estintore che qualche incivile aveva buttato. Continueranno anche in futuro le attività e le iniziative che vedranno i volontari in azione per dare una mano in città ovunque ci sia bisogno. I Ministri accettano domande di aiuto all’indirizzo mail: ministrovolontarioitalia@gmail.com.