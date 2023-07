Cava Rei al rifugio: "Natura senza limiti"

Il Parco nazionale è accessibile anche alle persone con disabilità come ha dimostrato l’esperienza d 12 ospiti e 5 operatori di CavaRei di Forlì che hanno trascorso un fine settimana al rifugio Casone della Burraia grazie ad una azione congiunta di tante associazioni di volontariato, enti ed aziende. Un Parco per tutti, reso possibile dall’unità di intenti delle guardie ecologiche volontarie di Forlì, la Croce Verde Meldola-Predappio, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Cnsas, il Gruppo Escursionistico la Lama, mentre all’intera ospitalità hanno partecipato sponsor come Darsena del Sale di Cervia, Utensilmec e Casta Cucine e il Ricambio – Ricambio auto e veicoli industriali e Avis Forlì che hanno reso possibile la gratuità dell’evento.

Altri partner come la Del Campo Amadori, Coop Alleanza-Predappio, A&O Predappio, Conad-Predappio, Forno Amadori del Corniolo e il centro di Ascolto di Predappio hanno contribuito donando i generi alimentari necessari per il tre giorni dalla colazione alla cena, cucinati e preparati da un premuroso gruppo di cuoche volontarie. Tra gli enti Romagna Acque, Comune di S. Sofia e Parco nazionale non hanno fatto mancare il patrocinio e la collaborazione.

"Regalare un fine settimana ai ragazzi di CavaRei è un dono che abbiamo ricevuto noi – dichiarano i volontari –. Ci stiamo già mettendo all’opera perché Un Parco per Tutti diventi un appuntamento replicabile". "Ringraziamo tutte le persone coinvolte nell’iniziativa. Per gli ospiti di CavaRei è stata un’esperienza unica e carica di leggerezza grazie allo spirito con il quale sono stati accolti dai volontari, in un contesto paesaggistico che li ha aiutati a raggiungere una meta difficile – dichiara Maurizia Squarzi, presidente di CavaRei –. ’Non importa quanti passi fai, ma l’impronta che lasci un’impronta’ è la frase scelta per questa iniziativa. Siamo certi che questa esperienza abbia lasciato impronte in molti cuori".

