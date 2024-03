Cava Ronco, ostica trasferta a Sant’Alberto

Cava Ronco in campo oggi (20.30) a Sant’Alberto di Ravenna contro la Reno nella 27ª giornata di Eccellenza. I biancorossi della nuova gestione Muccioli (5 punti in 4 gare) sono reduci dal pari interno 1-1 col Russi e navigano in acque tranquille (ottavi con 36 punti). Stasera out gli infortunati: Stucchi, Valentini, Ferrara, Cimatti e Magnani; recuperato Sango, rientra da squalifica Melandri.

Dobbiamo fare ancora qualche punto per metterci definitivamente al sicuro – afferma Marco Ricci, ds del Cava Ronco –, consapevoli di avere tutte le carte in regola per mantenere la categoria e, magari, puntare anche a qualcosa di più. Dipenderà molto dalla partita di oggi, contro una Reno forte, nonchè da quella di domenica".

I ravennati del temuto bomber Mattia Filippi (capocannoniere del campionato con 16 reti e meteora in A con la maglia del Cesena) arrivano dall’1-1 sul campo del Sanpaimola, occupano il quinto posto e puntano ancora ai playoff, distanti 5 lunghezze.

Marco Lombardi