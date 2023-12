Cava-Villanova, si accende l’albero per la gioia dei bimbi

Si svolgerà oggi alle 15 in piazzetta don Mario Ricca Rossellini, nel quartiere Cava-Villanova, l’accensione dell’albero natalizio realizzato e decorato con gli addobbi dei bambini della scuola primaria ’Livio Tempesta’ della Cava.

I bambini, accompagnati dalle insegnanti, dai genitori, parenti e amici, si recheranno intorno all’albero realizzato con materiale di riciclo, per decorarlo e fare merenda tutti insieme, scambiando auguri di serenità e pace. Successivamente, alle 17 partiranno a piedi i bimbi in corteo della scuola dell’infanzia ’La Nave’ di via Badia Tedalda, per confluire tra canti e musica sempre in piazzetta don Mario Ricca, dove i volontari della parrocchia hanno allestito, come ogni anno, un presepe. A tutti presenti verranno distribuiti dolciumi e cioccolata.

"L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza – sottolinea Eleonora Visani, coordinatrice del quartiere Cava-Villanova –, è stato realizzato appositamente per valorizzare il Natale dei bambini. Inoltre i nostri volontari stanno ultimando le consegne a domicilio del panettone agli ultranovantenni. Noi abbiamo la fortuna anche di avere una donna di 103 anni, la signora Velia Frignani".