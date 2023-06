Cavalieri della Repubblica "Il carabiniere e l’ex candidato erano asserviti all’imprenditore"

Sono entrambi cavalieri al merito della Repubblica. Tutti e due conoscono bene l’ex parlamentare Gianluca Pini. E tutti e due si trovano da giovedì mattina agli arresti domiciliari. Il funzionario della prefettura di Ravenna Sergio Covato, con la passione della politica e un ruolo di rilievo in passato nel centrodestra locale (nel 2006 fu candidato sindaco di An e poi consigliere comunale), e il luogotenente dell’Arma Pino Daniele, in forza alla polizia giudiziaria e nella segreteria provinciale di un sindacato di categoria, hanno in comune il fatto di essere uomini dello Stato. Che i pm di Forlì definiscono "asserviti" alle logiche personali di Pini.

Entrambi verranno ascoltati a inizio settimana nell’interrogatorio di garanzia relativo all’ordinanza che li ha riguardati. Tuttavia i fronti sono due e ben distinti: il gip di Forlì per il primo, la Dda di Bologna per il secondo. L’unico fil rouge virtuale che li unisce, è il tipo di accusa fin qui formulata: in drastica sintesi, uno scambio di favori con Pini. Entrambi sarebbero stati disponibili alle richieste dell’ex parlamentare. Covato con la prospettiva di un colloquio di lavoro per la figlia presso un istituto di credito (circostanza, ha spiegato Pini, che in realtà poi non si è verificata); Daniele con lo spostamento da Cotignola all’ufficio di polizia giudiziaria della Procura di Ravenna. In particolare quest’ultimo avrebbe fatto alcuni accessi nel database delle forze dell’ordine. In particolare in occasione dell’arresto di Andrea Babini, collegato all’amico Gianluca Fiore, per spaccio.

Nell’attesa dunque di conoscere le loro versioni, emerge dal mare magno delle carte una vicenda penale, finora inedita, a carico del luogotenente che si è chiusa poco tempo fa con una archiviazione chiesta dallo stesso procuratore di Ravenna, Daniele Barberini. E l’atto in questione, per le valutazioni del caso, era stato condiviso anche con i vertici dell’Arma.

La vicenda – che non c’entra con quella di Pini – era partita nel 2020 da un contenzioso davanti al Tar tra l’allora comandante della caserma di Cotignola (comune del Ravennate), Pino Daniele, e l’amministrazione dei carabinieri per l’annullamento di un procedimento disciplinare e l’abbassamento dei giudizi nelle valutazioni personali.

In quel frangente, era stato proprio il luogotenente a chiedere un accesso agli atti amministrativi per il Tar (il 27 ottobre 2021 il ricorso sarebbe stato poi rigettato). Un maresciallo della stessa caserma aveva rilevato che erano state fatte modifiche su un ordine di servizio dell’ottobre 2019 e aveva depositato una denuncia contro ignoti.

In breve la procura aveva aperto un fascicolo sul luogotenente per falso ideologico e materiale, truffa e abuso d’ufficio. E non per una circostanza sola: l’occhio di bue del procuratore capo si era posato su una ventina di differenti episodi. Solo per menzionarne alcuni: un sopralluogo in una gelateria inserito nel memoriale di servizio elettronico quando invece altri militari non lo avevano visto intervenire; un sequestro in una clinica dichiarato il mattino quando invece sarebbe avvenuto la sera precedente; la partecipazione a un arresto quando invece colleghi non avevano constatato il suo intervento. O anche indennità stipendiali accessorie in qualità di militare reperibile giornalmente quando invece per quella caserma non sarebbe stata prevista tale figura; o ancora straordinari ritenuti dall’accusa non spettanti.

Secondo Barberini, per l’abuso d’ufficio e il falso materiale, la condotta del luogotenente non aveva avuto rilevanza nei vari procedimenti: si era cioè nell’ipotesi del ‘falso innocuo’, configurazione che esclude l’ingiusto vantaggio patrimoniale (necessario per potere contestare questo tipo di reato). Il pm ha però anche rilevato per gli anni 2017-2020 ripetute anomalie sui servizi effettuati dal luogotenente. Questa la sintesi offerta nel documento: fare figurare numerosi servizi che non trovavano corrispondenza né sulla base dell’attività di altri militari né dai tabulati. Nell’interrogatorio, l’indagato aveva sostenuto che in realtà talune attività non richiedevano necessariamente la sua presenza fisica o l’uso dell’auto di servizio.

Per quanto riguarda il mancato riscontro dei tabulati (in talune occasioni il militare figurava in servizio ma il telefonino risultava nella sua residenza o fuori circoscrizione), per il procuratore, per quanto sia improbabile che l’indagato abbia svolto i vari servizi senza avere con sé il cellulare, non è possibile escludere a priori che nei numerosi casi emersi non lo avesse appresso.