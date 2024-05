Cavallucci-Di Biase, pienone al ‘Dragoni’

Il dibattito faccia faccia tra i due candidati sindaci di Meldola, Roberto Cavallucci e Andrea Di Biase, l’altra sera al Teatro Dragoni alla presenza di 320 persone, ha confermato la vivacità politica della città della val Bidente e la voglia di partecipazione. Su una popolazione di 9.949 abitanti, gli aventi diritto al voto risultano 8.032 e per la prima volta voteranno 98 nuovi elettori.

‘Noi Meldolesi’, che candida a sindaco il 31enne Andrea Di Biase, insegnante di filosofia, è una lista civica senza simboli di partito, ma sostenuta dalle forze politiche che si riconoscono nel centrodestra, così come ‘Idee per Medola’, che candida il sindaco uscente Roberto Cavallucci, 54 anni, anch’essa è civica senza simboli di partito, ma è sostenuta dal centrosinistra.

Rispetto al 2019, quando le liste in corsa erano quattro, la competizione si è ridotta a due. All’epoca Cavallucci, grazie alle divisioni nel centrodestra, fu eletto sindaco con il 33,39%. Ora lo scontro è diretto, come ha dimostrato il confronto al Dragoni dove i due candidati, sempre in modo corretto e rispettando i tempi, hanno chiaramente fatto emergere idee diverse e indicato priorità per la città che solo in alcuni ambiti hanno trovato punti di contatto come sull’Irst e, con distinguo, sulla Istituzione Drudi, vanti di Meldola e della Romagna.

"Come cinque anni fa – ha esordito Cavallucci – il primo passaggio l’ho fatto in famiglia con mia moglie. Avuto il via libera ho deciso di completare il lavoro iniziato". Di rimando Di Biase: "Da soli, con le nostre forze, siamo riusciti a dar vita a una campagna elettorale seria e corretta. Il nostro è un gruppo numeroso, coeso, solidale, pieno di grinta e passione".

Invece nel confronto sugli otto argomenti in discussione (centro, frazioni, giovani, sanità, sviluppo, lavori pubblici, cultura e ambiente), le divergenze sono apparse evidenti come è naturale in una competizione elettorale. Di Biase da parte sua non ha risparmiato critiche pungenti all’operato dell’amministrazione uscente ed elencanto le priorità a venire, mentre Cavallucci ha puntato su quello che ha realizzato e illustrato i nuovi obiettivi da raggiungere.

Entrambi i candidati hanno poi convenuto sulla necessità di rivedere funzioni e ruoli dell’Unione dei Comuni oltre a ribadire l’assoluta trasparenza del finanziamento alla loro campagna elettorale. Nella lista ‘Noi Meldolesi’ c’è stato un profondo rinnovamento e sono solo due i candidati consiglieri che hanno avuto esperienze amministrative precedenti (Lara Bruno e Fabio Fabbri), mentre nella lista ‘Idee per Meldola’ ci riprovano Michele Drudi e Filippo Santolini, assessori uscenti, e i consiglieri Paola Fabbri, Giovanna Piolanti e Matteo Tesei. Applausi convinti e generosi da parte del pubblico dopo gli appelli finali e la stretta di mano tra i due candidati.