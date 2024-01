Cavallucci: "Mi ricandido. Ecco cosa ho già fatto"

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, 54 anni, rompe gli indugi e annuncia di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali dell’8-9 giugno. "Il primo passaggio – racconta – l’ho fatto in famiglia con mia moglie esattamente come 5 anni fa. Avuto il via libera e considerate le attestazioni di stima dei tanti cittadini che mi fermano ogni giorno per invitarmi a continuare insieme alla squadra con la quale ho lavorato benissimo in questa legislatura giunta ormai alla scadenza naturale, ho deciso di completare il lavoro iniziato. Molto resta da fare, ma molto abbiamo prodotto nonostante abbiamo vissuto gli anni terribili del Covid e dell’alluvione".

Così Cavallucci che non nasconde con la sua calma serafica che era giunto il momento di mollare gli ormeggi visto che l’altro candidato sindaco Andrea Di Biase si era già palesato nelle settimane scorse con l’appoggio di tutti i big del centrodestra locale, provinciale e nazionale. "Io sono un civico e la mia sarà una lista civica anche se tutti conoscono le mie idee. Sono un uomo del centro sinistra e confido che la coalizione che mi ha eletto e sostenuto fino ad ora lo faccia in modo compatto anche questa volta. Di questo non dubito".

Poi il primo cittadino della Città di Meldola, il centro più importante della val Bidente snocciola i risultati raggiunti, in un preciso rendiconto di mandato. "Abbiamo intercettato ben 16 milioni di euro per investimenti – precisa – a cui vanno aggiunti i 5 milioni di euro per affrontare i danni dell’alluvione del maggio scorso. Una mole di risorse arrivate da Unione Europea, Stato, Regione e Fondazione".

L’elenco è lungo, a partire dai lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione degli edifici del polo scolastico dal nido alle medie, interventi sul patrimonio architettonico come il Palazzo del Podestà, grazie alla rigenerazione urbana che vedrà la gestione diurna dell’edificio da parte di CavaRei e l’Arena Hesperia oltre agli interventi di ristrutturazione parziale della Rocca. "Siamo intervenuti su strade e ponti nel forese e nelle frazioni come a San Colombano.

"In particolare ricordo – aggiunge – i lavori alla Istituzione Drudi e sulla vicina viabilità con il parcheggio alla Dozza. Abbiamo fatto diversi mutui, ma per fare i lavori servono risorse indirizzate ad opere utili come il nuovo campo di calcio o il parcheggio a fianco delle scuole elementari".

"Sto visitando con i colleghi di giunta le imprese del comune e i commercianti grazie alle associazioni di categoria, perché siamo vicini a chi produce ricchezza e lavoro. Una esperienza molto utile per capire che a Meldola ci sono importanti realtà produttive o eccellenze come l’Irst dove si combatte il ‘male cattivo’ così definito dal professor Dino Amadori. Senza dimenticare la scuola ad indirizzo musicale delle medie, la scuola teatro, realtà come Casa Maria Nanni e CavaRei che operano nei confronti dei più fragili, i giovani di Parallelo 44 con la gestione del Parco delle Fonti, Nonno Banter e la Pro loco passando dalla Protezione Civile".

Infine: "Ho scelto di ricandidarmi perché la comunità di Meldola e unita al di là delle differenze ed ho avuto un rapporto proficuo con tutte le associazioni di volontariato del Terzo Settore e non posso non citare anche la collaborazione con la Comunità Cristiano Cattolica Meldolese e la Caritas per dare risposte ai cittadini in difficoltà. E’ stata insomma una esperienza bellissima – conclude – e voglio riprovarci".